https://ria.ru/20200924/dzhuuri-1577734766.html
В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:03
2020-09-24T22:03
2020-09-24T22:04
религия и мировоззрение
герман захарьяев
зеев элькин
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
юнеско
кнессет израиля
москва
азербайджан
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев "СТМЭГИ".Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения"."На "Марафоне языка джуури" мы будем говорить о его сегодняшнем состоянии, подведем промежуточные итоги программы "Уроки джуури", обсудим актуальные проблемы и планы дальнейшего развития учебных программ и, конечно, послушаем родной язык и поговорим на нем", — сообщил перед началом марафона глава фонда Герман Захарьяев.В мероприятии участвуют главный раввин России Берл Лазар, представители Федерального агентства по делам национальностей, Минпросвещения, представители израильского Кнессета, а также министр высшего образования Израиля Зеев Элькин. Кроме того, участниками марафона стали историки, филологи и педагоги, писатели, артисты и певцы."Дата 24 сентября выбрана не случайно: в этот день в 2001 году в Москве был зарегистрирован благотворительный фонд поддержки горских евреев СТМЭГИ. Фонд и в дальнейшем планирует проводить масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200110/1563251495.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман захарьяев, зеев элькин, новости - религия и мировоззрение, берл лазар, юнеско, кнессет израиля, москва, азербайджан, израиль, общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев "СТМЭГИ".
Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".
"На "Марафоне языка джуури" мы будем говорить о его сегодняшнем состоянии, подведем промежуточные итоги программы "Уроки джуури", обсудим актуальные проблемы и планы дальнейшего развития учебных программ и, конечно, послушаем родной язык и поговорим на нем", — сообщил перед началом марафона глава фонда Герман Захарьяев.
В мероприятии участвуют главный раввин России Берл Лазар, представители Федерального агентства по делам национальностей, Минпросвещения, представители израильского Кнессета, а также министр высшего образования Израиля Зеев Элькин. Кроме того, участниками марафона стали историки, филологи и педагоги, писатели, артисты и певцы.
"Дата 24 сентября выбрана не случайно: в этот день в 2001 году в Москве был зарегистрирован благотворительный фонд поддержки горских евреев СТМЭГИ. Фонд и в дальнейшем планирует проводить масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате", - отметили в пресс-службе.