Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/dzhuuri-1577734766.html
В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:03
2020-09-24T22:04
религия и мировоззрение
герман захарьяев
зеев элькин
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
юнеско
кнессет израиля
москва
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2f4f1ded175ed8b207fb87cf0d3cb89a.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев "СТМЭГИ".Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения"."На "Марафоне языка джуури" мы будем говорить о его сегодняшнем состоянии, подведем промежуточные итоги программы "Уроки джуури", обсудим актуальные проблемы и планы дальнейшего развития учебных программ и, конечно, послушаем родной язык и поговорим на нем", — сообщил перед началом марафона глава фонда Герман Захарьяев.В мероприятии участвуют главный раввин России Берл Лазар, представители Федерального агентства по делам национальностей, Минпросвещения, представители израильского Кнессета, а также министр высшего образования Израиля Зеев Элькин. Кроме того, участниками марафона стали историки, филологи и педагоги, писатели, артисты и певцы."Дата 24 сентября выбрана не случайно: в этот день в 2001 году в Москве был зарегистрирован благотворительный фонд поддержки горских евреев СТМЭГИ. Фонд и в дальнейшем планирует проводить масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200110/1563251495.html
2
москва
азербайджан
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7d415dc57f4390de2b3bfc81340404f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герман захарьяев, зеев элькин, новости - религия и мировоззрение, берл лазар, юнеско, кнессет израиля, москва, азербайджан, израиль, общество

В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков

22:03 24.09.2020 (обновлено: 22:04 24.09.2020)
1964
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМолельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в "Хрустальную ночь" 1938 года
Молельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в Хрустальную ночь 1938 года - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев "СТМЭГИ".
Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".
"На "Марафоне языка джуури" мы будем говорить о его сегодняшнем состоянии, подведем промежуточные итоги программы "Уроки джуури", обсудим актуальные проблемы и планы дальнейшего развития учебных программ и, конечно, послушаем родной язык и поговорим на нем", — сообщил перед началом марафона глава фонда Герман Захарьяев.
© Фото : фото из личного архива Германа ЗахарьяеваПрезидент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : фото из личного архива Германа Захарьяева
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
В мероприятии участвуют главный раввин России Берл Лазар, представители Федерального агентства по делам национальностей, Минпросвещения, представители израильского Кнессета, а также министр высшего образования Израиля Зеев Элькин. Кроме того, участниками марафона стали историки, филологи и педагоги, писатели, артисты и певцы.
"Дата 24 сентября выбрана не случайно: в этот день в 2001 году в Москве был зарегистрирован благотворительный фонд поддержки горских евреев СТМЭГИ. Фонд и в дальнейшем планирует проводить масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате", - отметили в пресс-службе.
Звезда Давида на синагоге в городе Галле, Германия - РИА Новости, 1920, 10.01.2020
10 января, 12:43Религия и мировоззрение
Всемирный конкурс языка горских евреев впервые проходит в России
37440319
Обсудить2
Религия и мировоззрениеГерман ЗахарьяевЗеев ЭлькинНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарЮНЕСКОКнессет ИзраиляМоскваАзербайджанИзраильОбщество
Рекомендуем
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Вспышка на солнце
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Картофельные чипсы
Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Социальная сеть Фейсбук
Facebook удалил три сети аккаунтов из России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Молекулы
Доказано, что жизнь могла возникнуть в результате химических реакций
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа подала на него в суд
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья на церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург в Вашингтоне
Толпа освистала Трампа и его жену
Президент США Дональд Трамп
В Белом доме рассказали, в каком случае Трамп признает результаты выборов
Многоцелевой истребитель Су-27
Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей самолета ВВС США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния