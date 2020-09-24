https://ria.ru/20200924/dzhuuri-1577734766.html

В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков

Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T22:03

2020-09-24T22:03

2020-09-24T22:04

религия и мировоззрение

герман захарьяев

зеев элькин

новости - религия и мировоззрение

берл лазар

юнеско

кнессет израиля

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азербайджан

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури, на котором говорят горские евреи и который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, начался в Москве, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев "СТМЭГИ".Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения"."На "Марафоне языка джуури" мы будем говорить о его сегодняшнем состоянии, подведем промежуточные итоги программы "Уроки джуури", обсудим актуальные проблемы и планы дальнейшего развития учебных программ и, конечно, послушаем родной язык и поговорим на нем", — сообщил перед началом марафона глава фонда Герман Захарьяев.В мероприятии участвуют главный раввин России Берл Лазар, представители Федерального агентства по делам национальностей, Минпросвещения, представители израильского Кнессета, а также министр высшего образования Израиля Зеев Элькин. Кроме того, участниками марафона стали историки, филологи и педагоги, писатели, артисты и певцы."Дата 24 сентября выбрана не случайно: в этот день в 2001 году в Москве был зарегистрирован благотворительный фонд поддержки горских евреев СТМЭГИ. Фонд и в дальнейшем планирует проводить масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200110/1563251495.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герман захарьяев, зеев элькин, новости - религия и мировоззрение, берл лазар, юнеско, кнессет израиля, москва, азербайджан, израиль, общество