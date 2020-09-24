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Запад хочет раскачать ситуацию перед выборами в Госдуму, заявил Джабаров
Организованные в Белоруссии волнения являются репетицией перед выборами в Госдуму РФ в 2021 году, Запад постарается раскачать ситуацию, заявил первый замглавы... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:02
2020-09-24T12:05
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир джабаров
госдума рф
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Организованные в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> волнения являются репетицией перед выборами в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> РФ в 2021 году, Запад постарается раскачать ситуацию, заявил первый замглавы международного комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, генерал <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>."То, что происходит в Белоруссии - это все репетиция. Цель - выборы в Госдуму 2021 года, где Запад постарается раскачать ситуацию, настроить молодежь против этих выборов", - сказал политик в четверг в ходе заседания комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.Джабаров считает важным усилить работу с молодежью. "Посмотрите на события в Белоруссии, кто выходит на улицы - это обеспеченная часть белорусов, в основном работающие в IT-технологиях, пользующиеся соцсетями", - сказал законодатель.По его словам, ситуация показывает, что эти люди легко поддаются влиянию.Говоря о России, Джабаров выразил уверенность, что власти страны не допустят развития событий по тому сценарию, который в свое время привел к распаду Советского Союза.
https://ria.ru/20200917/vybory-1577376838.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html
Красивые слова за которыми повышение акцизов, налогов, сборов, штрафов, осаго, коммуналки и пенсионная реформа, мусорная реформа, а в перспективе платные дороги.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, госдума рф, белоруссия, политика

Запад хочет раскачать ситуацию перед выборами в Госдуму, заявил Джабаров

12:02 24.09.2020 (обновлено: 12:05 24.09.2020)
804
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Организованные в Белоруссии волнения являются репетицией перед выборами в Госдуму РФ в 2021 году, Запад постарается раскачать ситуацию, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"То, что происходит в Белоруссии - это все репетиция. Цель - выборы в Госдуму 2021 года, где Запад постарается раскачать ситуацию, настроить молодежь против этих выборов", - сказал политик в четверг в ходе заседания комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:13Протесты в Белоруссии
Помощник Лукашенко заявил, что Западу не удалось повлиять на выборы
Джабаров считает важным усилить работу с молодежью. "Посмотрите на события в Белоруссии, кто выходит на улицы - это обеспеченная часть белорусов, в основном работающие в IT-технологиях, пользующиеся соцсетями", - сказал законодатель.
По его словам, ситуация показывает, что эти люди легко поддаются влиянию.
Говоря о России, Джабаров выразил уверенность, что власти страны не допустят развития событий по тому сценарию, который в свое время привел к распаду Советского Союза.
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Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ДжабаровГосдума РФБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Красивые слова за которыми повышение акцизов, налогов, сборов, штрафов, осаго, коммуналки и пенсионная реформа, мусорная реформа, а в перспективе платные дороги.
24 сентября, 12:22
Pawel ZverevPawel Zverev
320005
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