https://ria.ru/20200924/dzhabarov-1577698355.html

Запад хочет раскачать ситуацию перед выборами в Госдуму, заявил Джабаров

Организованные в Белоруссии волнения являются репетицией перед выборами в Госдуму РФ в 2021 году, Запад постарается раскачать ситуацию, заявил первый замглавы... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:02

2020-09-24T12:02

2020-09-24T12:05

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир джабаров

госдума рф

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Организованные в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> волнения являются репетицией перед выборами в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> РФ в 2021 году, Запад постарается раскачать ситуацию, заявил первый замглавы международного комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, генерал <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>."То, что происходит в Белоруссии - это все репетиция. Цель - выборы в Госдуму 2021 года, где Запад постарается раскачать ситуацию, настроить молодежь против этих выборов", - сказал политик в четверг в ходе заседания комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.Джабаров считает важным усилить работу с молодежью. "Посмотрите на события в Белоруссии, кто выходит на улицы - это обеспеченная часть белорусов, в основном работающие в IT-технологиях, пользующиеся соцсетями", - сказал законодатель.По его словам, ситуация показывает, что эти люди легко поддаются влиянию.Говоря о России, Джабаров выразил уверенность, что власти страны не допустят развития событий по тому сценарию, который в свое время привел к распаду Советского Союза.

https://ria.ru/20200917/vybory-1577376838.html

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Pawel Zverev Красивые слова за которыми повышение акцизов, налогов, сборов, штрафов, осаго, коммуналки и пенсионная реформа, мусорная реформа, а в перспективе платные дороги. 10

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, госдума рф, белоруссия, политика