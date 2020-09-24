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Туризм
https://ria.ru/20200924/dubay-1577696224.html
Полиция Дубая вернула туристке потерянный бриллиант
Полиция Дубая вернула бриллиантовое украшение британской туристке, которая потеряла его в такси, сообщает Gulfnews. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:55
2020-09-24T12:55
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
дубай (город)
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Полиция Дубая вернула бриллиантовое украшение британской туристке, которая потеряла его в такси, <a href="https://gulfnews.com/photos/news/more-covid-19-rapid-screening-centres-opened-with-dhs50-per-test-1.1600254532268?slide=1" target="_blank">сообщает</a> Gulfnews.Полковник Мубарак Саид бен Наввас, руководитель департамента туристической полиции Дубая, сказал, что драгоценность была найдена в течение 48 часов после того, как владелица сообщила о его потере в полицию."Туристка посещала несколько мест и не могла сказать точно, где обронила украшение", — уточнил он. Офицеры сформировали команды, чтобы обыскать все заведения, в которых побывала гостья в этот день. Они опросили таксиста, который подвозил ее, но тот сказал, что ничего не находил в салоне автомобиля."Мы нашли женщину, которая ехала в этом же такси после нашей гостьи, и связались с ней. Она призналась, что нашла бриллиант, забрала его с собой, не уведомив об этом водителя. Она не знала, что это был драгоценный камень", — рассказал бен Наввас. Пассажирка вернула находку полицейским, которые передали вещь хозяйке."Наша главная цель — сделать так, чтобы у туристов, посещающих Дубай, остались незабываемые впечатления и ощущения безопасности", — отметил полковник. Британка тепло поблагодарила полицейских за их усилия.
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оаэ
дубай (город)
РИА Новости
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туристы, туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город)

Полиция Дубая вернула туристке потерянный бриллиант

12:55 24.09.2020
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© Depositphotos / FineShineЖенщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / FineShine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Полиция Дубая вернула бриллиантовое украшение британской туристке, которая потеряла его в такси, сообщает Gulfnews.
Полковник Мубарак Саид бен Наввас, руководитель департамента туристической полиции Дубая, сказал, что драгоценность была найдена в течение 48 часов после того, как владелица сообщила о его потере в полицию.
"Туристка посещала несколько мест и не могла сказать точно, где обронила украшение", — уточнил он.
Офицеры сформировали команды, чтобы обыскать все заведения, в которых побывала гостья в этот день. Они опросили таксиста, который подвозил ее, но тот сказал, что ничего не находил в салоне автомобиля.
"Мы нашли женщину, которая ехала в этом же такси после нашей гостьи, и связались с ней. Она призналась, что нашла бриллиант, забрала его с собой, не уведомив об этом водителя. Она не знала, что это был драгоценный камень", — рассказал бен Наввас. Пассажирка вернула находку полицейским, которые передали вещь хозяйке.
"Наша главная цель — сделать так, чтобы у туристов, посещающих Дубай, остались незабываемые впечатления и ощущения безопасности", — отметил полковник. Британка тепло поблагодарила полицейских за их усилия.
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