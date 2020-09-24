https://ria.ru/20200924/dtp-1577700870.html
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали ребенок и пятеро взрослых
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в Московской... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:38
2020-09-24T12:38
2020-09-24T12:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее ведомство сообщало о трех пострадавших, всего в маршрутке было 12 человек."Пострадали шесть человек, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавшие направлены для осмотра в центральную районную больницу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия