Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/dtp-1577700870.html
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали ребенок и пятеро взрослых
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в Московской... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:38
2020-09-24T12:39
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371426_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1d3490de640cb4df0f63f4c21d861efb.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее ведомство сообщало о трех пострадавших, всего в маршрутке было 12 человек."Пострадали шесть человек, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавшие направлены для осмотра в центральную районную больницу.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371426_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_9e7e9fdb99bffd4fd6d1d13129e43cfd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали ребенок и пятеро взрослых

12:38 24.09.2020 (обновлено: 12:39 24.09.2020)
427
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало о трех пострадавших, всего в маршрутке было 12 человек.
"Пострадали шесть человек, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие направлены для осмотра в центральную районную больницу.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000900
Обсудить0
Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Представитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов на заседании Совета Федерации РФ. 10 октября 2017
В Совфеде рассказали о поступавших сенатору Климову угрозах
На месте ДТП с участием маршрутного такси в Московской области. 24 сентября 2020
В Подмосковье опрокинулся микроавтобус
Статуи Фемиды
Кировский депутат отделался штрафом за убийство двух собак
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко пообещал впредь сообщать Западу о крупных мероприятиях в стране
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Зеленский предостерег белорусские власти от отказа от диалога с народом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Кировской области заподозрили в истязании трехлетнего пасынка
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал о поддержке регионов со стороны правительства
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Полиция Дубая вернула туристке потерянный бриллиант
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния