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В Госдуму внесли проект о запрете изымать домашних животных за долги
Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесён в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:03
2020-09-24T10:03
павел крашенинников
госдума рф
владимир бурматов
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесён в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Burmatov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Бурматов</a>."Мы защищаем животных, которых отбирают, и потом они живут в неподобающих условиях. Мы приводим в соответствие законодательство, потому что сегодня домашний скот забирать нельзя, а домашних животных забирать можно... Вносим законопроект", - сказал агентству Бурматов.По его словам, соавтором законопроекта также выступил глава комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Ранее Бурматов сообщал агентству, что законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в заключении на законопроект о запрете изымать домашних животных за долги поддержала инициативу, но попросила ее доработать до внесения в Госдуму - прописать, какие именно животные будут относиться к домашним и не подлежать изъятию. Позже Бурматов сообщал, что необходимые правки внесены.Закон может быть принят в осеннюю сессию, отмечал ранее Бурматов.
https://ria.ru/20200824/1576236227.html
https://ria.ru/20200623/1573333144.html
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павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, общество

В Госдуму внесли проект о запрете изымать домашних животных за долги

10:03 24.09.2020
1498
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесён в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Мы защищаем животных, которых отбирают, и потом они живут в неподобающих условиях. Мы приводим в соответствие законодательство, потому что сегодня домашний скот забирать нельзя, а домашних животных забирать можно... Вносим законопроект", - сказал агентству Бурматов.
По его словам, соавтором законопроекта также выступил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее Бурматов сообщал агентству, что законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.
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Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в заключении на законопроект о запрете изымать домашних животных за долги поддержала инициативу, но попросила ее доработать до внесения в Госдуму - прописать, какие именно животные будут относиться к домашним и не подлежать изъятию. Позже Бурматов сообщал, что необходимые правки внесены.
Закон может быть принят в осеннюю сессию, отмечал ранее Бурматов.
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