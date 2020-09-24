https://ria.ru/20200924/dolgi-1577691466.html

В Госдуму внесли проект о запрете изымать домашних животных за долги

Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесён в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:03

2020-09-24T10:03

2020-09-24T10:03

павел крашенинников

госдума рф

владимир бурматов

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесён в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Burmatov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Бурматов</a>."Мы защищаем животных, которых отбирают, и потом они живут в неподобающих условиях. Мы приводим в соответствие законодательство, потому что сегодня домашний скот забирать нельзя, а домашних животных забирать можно... Вносим законопроект", - сказал агентству Бурматов.По его словам, соавтором законопроекта также выступил глава комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Ранее Бурматов сообщал агентству, что законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в заключении на законопроект о запрете изымать домашних животных за долги поддержала инициативу, но попросила ее доработать до внесения в Госдуму - прописать, какие именно животные будут относиться к домашним и не подлежать изъятию. Позже Бурматов сообщал, что необходимые правки внесены.Закон может быть принят в осеннюю сессию, отмечал ранее Бурматов.

https://ria.ru/20200824/1576236227.html

https://ria.ru/20200623/1573333144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, владимир бурматов, общество