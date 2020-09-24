https://ria.ru/20200924/doklad-1577728110.html
Трамп прокомментировал доклад о сомнительных сделках сына Байдена
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен выйти из гонки после публикации доклада сенаторов-республиканцев, где говорилось о... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:48
2020-09-24T18:48
2020-09-24T18:48
президентские выборы в сша - 2020
хантер байден
дональд трамп
джо байден
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен выйти из гонки после публикации доклада сенаторов-республиканцев, где говорилось о сомнительных денежных переводах его сыну Хантеру и его партнеру, в том числе от <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Елены Батуриной</a>, считает президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Я смотрю на <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> сегодня, как он украл миллионы долларов, украл миллионы. Его отец должен завершить кампанию, потому что его отец знал об этом. Его отец знал все", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.Накануне сенаторы-республиканцы <a href="http://ria.ru/person_ron-johnson/" target="_blank" data-auto="true">Рон Джонсон</a> и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.
https://ria.ru/20200922/bayden-1577618504.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хантер байден, дональд трамп, джо байден, елена батурина, китай, сша, в мире