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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200924/doklad-1577728110.html
Трамп прокомментировал доклад о сомнительных сделках сына Байдена
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен выйти из гонки после публикации доклада сенаторов-республиканцев, где говорилось о... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:48
2020-09-24T18:48
президентские выборы в сша - 2020
хантер байден
дональд трамп
джо байден
елена батурина
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен выйти из гонки после публикации доклада сенаторов-республиканцев, где говорилось о сомнительных денежных переводах его сыну Хантеру и его партнеру, в том числе от <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Елены Батуриной</a>, считает президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Я смотрю на <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> сегодня, как он украл миллионы долларов, украл миллионы. Его отец должен завершить кампанию, потому что его отец знал об этом. Его отец знал все", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.Накануне сенаторы-республиканцы <a href="http://ria.ru/person_ron-johnson/" target="_blank" data-auto="true">Рон Джонсон</a> и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.
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хантер байден, дональд трамп, джо байден, елена батурина, китай, сша, в мире

Трамп прокомментировал доклад о сомнительных сделках сына Байдена

18:48 24.09.2020
1619
© AP Photo / Charles DharapakДжо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен выйти из гонки после публикации доклада сенаторов-республиканцев, где говорилось о сомнительных денежных переводах его сыну Хантеру и его партнеру, в том числе от Елены Батуриной, считает президент США Дональд Трамп.
"Я смотрю на Хантера Байдена сегодня, как он украл миллионы долларов, украл миллионы. Его отец должен завершить кампанию, потому что его отец знал об этом. Его отец знал все", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.
Накануне сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Президентские выборы в США - 2020Хантер БайденДональд ТрампДжо БайденЕлена БатуринаКитайСШАВ мире
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