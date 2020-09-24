"Это нечто". Ролик RT о "новой работе" Трампа взбудоражил мировые СМИ
18:28 24.09.2020 (обновлено: 19:37 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Шуточный ролик телеканала RT, в котором рассказывается, чем бы мог заняться американский лидер Дональд Трамп на журналистском поприще в случае проигрыша на президентских выборах, вызвал бурную реакцию со стороны мировых СМИ и пользователей соцсетей.
На видео "Трамп" на черном лимузине прибывает в московский офис RT, где у него собственный кабинет. Как рассказал герой ролика, должность ему предложил "сам президент Путин" и теперь у него есть еще один способ сражаться с фейковыми новостями. "Американский лидер" признался, что счастлив в России, а руководство RT платит ему "сотни миллионов". На кадрах "Трамп" ведет выпуск новостей вместе с коллегой, восхищается "прекрасной стеной" Кремля на Красной площади и поет "Хочу перемен!" Виктора Цоя.
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"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", — говорится в надписи в конце ролика.
Западные издания не оставили пародийное видео без внимания. Авторы американского портала The Daily Beast назвали его "шокирующим" и "экстравагантным".
"Понятно, что ролик — это в первую очередь озорство сотрудников канала RT. Но в то же время это определенный сигнал, который вызывает беспокойство, — ведь именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина", — говорится в материале.
Журналисты The Daily Beast восхитились мастерством использования технологии "дипфейк", однако выразили опасения, что подобное видео с "фейковым" кандидатом от демократов Джо Байденом может сбить с толку американских пользователей Сети накануне выборов.
Сотрудники The Huffington Post всерьез обеспокоились из-за шуточного ролика, предположив, что он как-то может повлиять на исход голосования. При этом журналисты признали, что видео "сделано ради смеха".
Британский таблоид The Daily Mail написал о том, что главная цель записи — "потроллить критиков, которые продолжают называть Трампа пешкой в руках Путина".
Пользователи Twitter, среди которых журналисты, военные, ученые и преподаватели, также нашли ролик RT "уморительным".
В свою очередь, муж бывшей советницы Белого дома, юрист Джордж Конвей заявил, что кадры RT — "это нечто".
"RT действительно весьма неплохо придумал", — высказался московский корреспондент RFERL Мэтью Люксмур, предложив сделать ведущим телеканала и Путина.
"Я не предвидел, что технология "дипфейк" будет использована так открыто, да еще и в пародии", — написал профессор права и философии Йельской школы права Скотт Шапиро.
Республиканский комитет политических действий The Lincoln Project отметил, что RT в открытую озвучивает то, что обычно принято замалчивать.
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