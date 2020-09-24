https://ria.ru/20200924/dipfeyk-1577727099.html

"Это нечто". Ролик RT о "новой работе" Трампа взбудоражил мировые СМИ

Шуточный ролик телеканала RT, в котором рассказывается, чем бы мог заняться американский лидер Дональд Трамп на журналистском поприще в случае проигрыша на... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:28

2020-09-24T18:28

2020-09-24T19:37

телеканал rt

дональд трамп

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Шуточный ролик телеканала <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>, в котором рассказывается, чем бы мог заняться американский лидер <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на журналистском поприще в случае проигрыша на президентских выборах, вызвал бурную реакцию со стороны мировых СМИ и пользователей соцсетей.На видео "Трамп" на черном лимузине прибывает в московский офис RT, где у него собственный кабинет. Как рассказал герой ролика, должность ему предложил "сам президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>" и теперь у него есть еще один способ сражаться с фейковыми новостями. "Американский лидер" признался, что счастлив в России, а руководство RT платит ему "сотни миллионов". На кадрах "Трамп" ведет выпуск новостей вместе с коллегой, восхищается "прекрасной стеной" Кремля на Красной площади и поет "Хочу перемен!" Виктора Цоя."Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", — говорится в надписи в конце ролика.Западные издания не оставили пародийное видео без внимания. Авторы американского портала <a href="https://www.thedailybeast.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Daily Beast</a> назвали его "шокирующим" и "экстравагантным"."Понятно, что ролик — это в первую очередь озорство сотрудников канала RT. Но в то же время это определенный сигнал, который вызывает беспокойство, — ведь именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина", — говорится в материале.Журналисты The Daily Beast восхитились мастерством использования технологии "дипфейк", однако выразили опасения, что подобное видео с "фейковым" кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> может сбить с толку американских пользователей Сети накануне выборов.Сотрудники <a href="https://www.huffpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Huffington Post</a> всерьез обеспокоились из-за шуточного ролика, предположив, что он как-то может повлиять на исход голосования. При этом журналисты признали, что видео "сделано ради смеха".Британский таблоид <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Daily Mail</a> написал о том, что главная цель записи — "потроллить критиков, которые продолжают называть Трампа пешкой в руках Путина".Пользователи Twitter, среди которых журналисты, военные, ученые и преподаватели, также нашли ролик RT "уморительным"."RT подшутил над Трампом, заявил, что он побежит в Россию и будет умолять Путина дать ему вести телешоу, когда проиграет. Все так и есть", — <a href="https://twitter.com/MalcolmNance/status/1308567930314141698" target="_blank" rel="nofollow noopener">считает</a> бывший офицер разведки ВМС <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Малькольм Нэнс.В свою очередь, муж бывшей советницы Белого дома, юрист Джордж Конвей <a href="https://twitter.com/gtconway3d/status/1308465712265072645" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a>, что кадры RT — "это нечто"."RT действительно весьма неплохо придумал", — <a href="https://twitter.com/mjluxmoore/status/1308403259573514241" target="_blank" rel="nofollow noopener">высказался</a> московский корреспондент RFERL Мэтью Люксмур, предложив сделать ведущим телеканала и Путина."Я не предвидел, что технология "дипфейк" будет использована так открыто, да еще и в пародии", — <a href="https://twitter.com/scottjshapiro/status/1308534031059951616" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> профессор права и философии Йельской школы права Скотт Шапиро.Республиканский комитет политических действий The Lincoln Project <a href="https://twitter.com/projectlincoln/status/1308513220919881728" target="_blank" rel="nofollow noopener">отметил</a>, что RT в открытую озвучивает то, что обычно принято замалчивать.

https://ria.ru/20200129/1564009535.html

https://ria.ru/20200605/1572548121.html

https://ria.ru/20181224/1548587794.html

Vanya Duplin RT реально мощнейший респект за ролик! 26

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире