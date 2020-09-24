https://ria.ru/20200924/detsad-1577730634.html

Воробьев проверил работу нового детсада в Домодедове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу нового детсада в Домодедове, открытого 1 сентября в микрорайоне "Дружба", сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:50

2020-09-24T19:50

2020-09-24T19:50

новости подмосковья

андрей воробьев

красногорск

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> в четверг проверил работу нового детсада в Домодедове, открытого 1 сентября в микрорайоне "Дружба", сообщает пресс-служба облправительства.В 3-этажном здании детского сада "Сказка" размещаются 8 групп, в том числе две группы для самых маленьких — от 1,5 до 3-х лет. Оборудованы кабинеты логопеда, психолога, комнаты для учебных занятий и кружков, зал для физкультуры. Сейчас детский сад посещают 252 малыша. "В области работает порядка 40 тысяч воспитателей — дарят добро, учат и развивают детей. Сейчас дошкольное образование — это не только накормить и уложить спать. Здесь у ребят есть все, чтобы лепить, строить, петь и учить стихи, быть сильными. Поэтому в вашем лице хочу поздравить всех с профессиональным праздником", — сказал воспитателям Воробьев.Как отметила заведующая детсадом Анна Королева, главной особенностью "Сказки" является то, что здесь есть группы развития раннего возраста с 1,5 до 3 лет, в которых дети находятся целый день – в течение 12 часов.Всего в Подмосковье к 1 сентября завершено строительство 10 детских садов на 1880 мест в <a href="http://ria.ru/location_Ivanteevka/" target="_blank" data-auto="true">Ивантеевке</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химках</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>, Домодедове, <a href="http://ria.ru/location_Kotelniki/" target="_blank" data-auto="true">Котельниках</a>, <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a> и Ленинском городском округе. До конца 2020 года достроят еще 10 детсадов, которые откроются в 2021 году, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200706/1573927078.html

красногорск

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), ивантеевка