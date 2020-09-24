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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200924/detsad-1577730634.html
Воробьев проверил работу нового детсада в Домодедове
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу нового детсада в Домодедове, открытого 1 сентября в микрорайоне "Дружба", сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:50
2020-09-24T19:50
новости подмосковья
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
ивантеевка
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> в четверг проверил работу нового детсада в Домодедове, открытого 1 сентября в микрорайоне "Дружба", сообщает пресс-служба облправительства.В 3-этажном здании детского сада "Сказка" размещаются 8 групп, в том числе две группы для самых маленьких — от 1,5 до 3-х лет. Оборудованы кабинеты логопеда, психолога, комнаты для учебных занятий и кружков, зал для физкультуры. Сейчас детский сад посещают 252 малыша. "В области работает порядка 40 тысяч воспитателей — дарят добро, учат и развивают детей. Сейчас дошкольное образование — это не только накормить и уложить спать. Здесь у ребят есть все, чтобы лепить, строить, петь и учить стихи, быть сильными. Поэтому в вашем лице хочу поздравить всех с профессиональным праздником", — сказал воспитателям Воробьев.Как отметила заведующая детсадом Анна Королева, главной особенностью "Сказки" является то, что здесь есть группы развития раннего возраста с 1,5 до 3 лет, в которых дети находятся целый день – в течение 12 часов.Всего в Подмосковье к 1 сентября завершено строительство 10 детских садов на 1880 мест в <a href="http://ria.ru/location_Ivanteevka/" target="_blank" data-auto="true">Ивантеевке</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химках</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>, Домодедове, <a href="http://ria.ru/location_Kotelniki/" target="_blank" data-auto="true">Котельниках</a>, <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a> и Ленинском городском округе. До конца 2020 года достроят еще 10 детсадов, которые откроются в 2021 году, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200706/1573927078.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), ивантеевка

Воробьев проверил работу нового детсада в Домодедове

19:50 24.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиЗдание детского сада "Сказка" в Домодедове
Здание детского сада Сказка в Домодедове - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу нового детсада в Домодедове, открытого 1 сентября в микрорайоне "Дружба", сообщает пресс-служба облправительства.
В 3-этажном здании детского сада "Сказка" размещаются 8 групп, в том числе две группы для самых маленьких — от 1,5 до 3-х лет. Оборудованы кабинеты логопеда, психолога, комнаты для учебных занятий и кружков, зал для физкультуры. Сейчас детский сад посещают 252 малыша.
"В области работает порядка 40 тысяч воспитателей — дарят добро, учат и развивают детей. Сейчас дошкольное образование — это не только накормить и уложить спать. Здесь у ребят есть все, чтобы лепить, строить, петь и учить стихи, быть сильными. Поэтому в вашем лице хочу поздравить всех с профессиональным праздником", — сказал воспитателям Воробьев.
Как отметила заведующая детсадом Анна Королева, главной особенностью "Сказки" является то, что здесь есть группы развития раннего возраста с 1,5 до 3 лет, в которых дети находятся целый день – в течение 12 часов.
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В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
Всего в Подмосковье к 1 сентября завершено строительство 10 детских садов на 1880 мест в Ивантеевке, Химках, Красногорске, Домодедове, Котельниках, Солнечногорске, Балашихе и Ленинском городском округе. До конца 2020 года достроят еще 10 детсадов, которые откроются в 2021 году, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Ивантеевка
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