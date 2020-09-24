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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/dalay_lama-1577726964.html
Далай-лама встретится с россиянами и ответит на вопросы онлайн
Далай-лама проведет для российских буддистов и всех интересующихся духовным развитием онлайн-учения в ноябре этого года, ответит на самые актуальные вопросы и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:25
2020-09-24T18:47
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 24 сент – РИА Новости, Ольга Липич.</strong> Далай-лама проведет для российских буддистов и всех интересующихся духовным развитием онлайн-учения в ноябре этого года, ответит на самые актуальные вопросы и поможет "обрести внутреннее равновесие", сообщил РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче."Мы впервые проводим учения для буддистов России в режиме онлайн. Его Святейшество будет общаться с нами из своей резиденции (расположенной в Дхарамсале на севере Индии – прим. ред.). Учения пройдут 5-7 ноября этого года. В них могут принимать участие как буддисты, так и все, кто проявляет интерес к духовному развитию личности", - сказал Ринпоче.У российских буддистов, по его словам, "тысячи вопросов к Его Святейшеству". Но организаторы учений "ограничены во времени" - и задать все вопросы невозможно. "Нам придется отбирать наиболее важные и актуальные", - предупредил собеседник агентства.Цель учений, как пояснил он, - "помочь людям обрести мудрость, мир и внутреннее равновесие". Это особенно важно во время пандемии. "Буддизму здесь есть, что предложить людям, причем не только исповедующим буддизм. Ведь, как неизменно подчеркивает Далай-лама, буддийская философия и буддийская наука содержат бесценные знания об устройстве человеческого сознания и работе эмоций. Получить в свое распоряжение такой инструментарий во время самоизоляции и других ограничений, заставляющих нас испытывать беспокойство и стресс, – настоящий подарок", - уверен Ринпоче.Далай-лама решил на предстоящих учениях разъяснить россиянам трактат известного древнеиндийского философа Нагарджуны "Бодхичитта-виварана" ("Толкование бодхичитты"). Бодхичитта – это устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Собственно, ей, а также мудрости – и посвящено сочинение Нагарджуны. Ринпоче уверен, что его трактовка Далай-ламой поможет каждому развивать "нравственность и дисциплину", "совершенствовать свое сознание и направлять свой интеллект во благо себе, своей семье, друзьям, соседям и всему человечеству".Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. "Помимо них было еще огромное число последователей Его Святейшества, которые следили за трансляцией в интернете. Так что, на мой взгляд, мы можем ожидать очень высокое число просмотров предстоящих учений", - отметил представитель Далай-ламы.Организаторами учений традиционно выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Объединение буддистов Тувы и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).
https://ria.ru/20200706/1573942986.html
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новости - религия и мировоззрение

Далай-лама встретится с россиянами и ответит на вопросы онлайн

18:25 24.09.2020 (обновлено: 18:47 24.09.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама и ведущие российские исследователи на конференции "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых" в Дхарамсале
Далай-лама и ведущие российские исследователи на конференции Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сент – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама проведет для российских буддистов и всех интересующихся духовным развитием онлайн-учения в ноябре этого года, ответит на самые актуальные вопросы и поможет "обрести внутреннее равновесие", сообщил РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
"Мы впервые проводим учения для буддистов России в режиме онлайн. Его Святейшество будет общаться с нами из своей резиденции (расположенной в Дхарамсале на севере Индии – прим. ред.). Учения пройдут 5-7 ноября этого года. В них могут принимать участие как буддисты, так и все, кто проявляет интерес к духовному развитию личности", - сказал Ринпоче.
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У российских буддистов, по его словам, "тысячи вопросов к Его Святейшеству". Но организаторы учений "ограничены во времени" - и задать все вопросы невозможно. "Нам придется отбирать наиболее важные и актуальные", - предупредил собеседник агентства.
Цель учений, как пояснил он, - "помочь людям обрести мудрость, мир и внутреннее равновесие". Это особенно важно во время пандемии. "Буддизму здесь есть, что предложить людям, причем не только исповедующим буддизм. Ведь, как неизменно подчеркивает Далай-лама, буддийская философия и буддийская наука содержат бесценные знания об устройстве человеческого сознания и работе эмоций. Получить в свое распоряжение такой инструментарий во время самоизоляции и других ограничений, заставляющих нас испытывать беспокойство и стресс, – настоящий подарок", - уверен Ринпоче.
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Далай-лама решил на предстоящих учениях разъяснить россиянам трактат известного древнеиндийского философа Нагарджуны "Бодхичитта-виварана" ("Толкование бодхичитты"). Бодхичитта – это устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Собственно, ей, а также мудрости – и посвящено сочинение Нагарджуны. Ринпоче уверен, что его трактовка Далай-ламой поможет каждому развивать "нравственность и дисциплину", "совершенствовать свое сознание и направлять свой интеллект во благо себе, своей семье, друзьям, соседям и всему человечеству".
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. "Помимо них было еще огромное число последователей Его Святейшества, которые следили за трансляцией в интернете. Так что, на мой взгляд, мы можем ожидать очень высокое число просмотров предстоящих учений", - отметил представитель Далай-ламы.
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Организаторами учений традиционно выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Объединение буддистов Тувы и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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