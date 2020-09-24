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Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
В Великобритании девочка до десяти лет питалась только чипсами и хлебом из-за необычной болезни. Об этом сообщает Fox News. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T23:43
2020-09-24T23:47
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> девочка до десяти лет питалась только чипсами и хлебом из-за необычной болезни. Об этом сообщает <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.До полутора лет Марта Дэвис ела привычную для детей этого возраста пищу. Однако впоследствии у нее развилось необычное расстройство психики, связанное со страхом перед непривычной едой."Она начала кричать и отпихивать от себя пищу. Я пыталась с этим бороться, но со временем все становилось только хуже", — рассказала мать девочки Джули.В итоге рацион Марты сузился до тостов и чипсов. Джули надеялась, что проблема решится сама, когда ребенок пойдет в школу и увидит, чем питаются ее сверстники. Однако этого не произошло."Она ела по два тоста с маслом на завтрак и по три на ужин", — сказала мать Марты, отметив, что все это время девочка ела хлеб только одной марки.Родители юной британки решили обратиться к гипнотерапевту, чтобы помочь дочке преодолеть фобию. Уже после первого сеанса Марта смогла съесть корочку от пиццы, а впоследствии — овощи и фрукты. Спустя несколько недель девочка попробовала около 50 новых блюд и продуктов.
https://ria.ru/20200406/1569661063.html
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великобритания
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великобритания, в мире

Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом

23:43 24.09.2020 (обновлено: 23:47 24.09.2020)
2343
© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Fotolia / lisa870
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Великобритании девочка до десяти лет питалась только чипсами и хлебом из-за необычной болезни. Об этом сообщает Fox News.
До полутора лет Марта Дэвис ела привычную для детей этого возраста пищу. Однако впоследствии у нее развилось необычное расстройство психики, связанное со страхом перед непривычной едой.
Девушка ест хот-дог - РИА Новости, 1920, 06.04.2020
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"Она начала кричать и отпихивать от себя пищу. Я пыталась с этим бороться, но со временем все становилось только хуже", — рассказала мать девочки Джули.
В итоге рацион Марты сузился до тостов и чипсов. Джули надеялась, что проблема решится сама, когда ребенок пойдет в школу и увидит, чем питаются ее сверстники. Однако этого не произошло.
"Она ела по два тоста с маслом на завтрак и по три на ужин", — сказала мать Марты, отметив, что все это время девочка ела хлеб только одной марки.
Родители юной британки решили обратиться к гипнотерапевту, чтобы помочь дочке преодолеть фобию. Уже после первого сеанса Марта смогла съесть корочку от пиццы, а впоследствии — овощи и фрукты. Спустя несколько недель девочка попробовала около 50 новых блюд и продуктов.
Картофельные чипсы - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 04:46
Развеян миф о вреде чипсов
171272710
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