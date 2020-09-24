https://ria.ru/20200924/chipsy-1577736621.html

Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом

В Великобритании девочка до десяти лет питалась только чипсами и хлебом из-за необычной болезни. Об этом сообщает Fox News. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T23:43

2020-09-24T23:43

2020-09-24T23:47

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_0:199:2000:1324_1400x0_80_0_0_0a40ca2044b2ef0ae09ee494a204d47b.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> девочка до десяти лет питалась только чипсами и хлебом из-за необычной болезни. Об этом сообщает <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.До полутора лет Марта Дэвис ела привычную для детей этого возраста пищу. Однако впоследствии у нее развилось необычное расстройство психики, связанное со страхом перед непривычной едой."Она начала кричать и отпихивать от себя пищу. Я пыталась с этим бороться, но со временем все становилось только хуже", — рассказала мать девочки Джули.В итоге рацион Марты сузился до тостов и чипсов. Джули надеялась, что проблема решится сама, когда ребенок пойдет в школу и увидит, чем питаются ее сверстники. Однако этого не произошло."Она ела по два тоста с маслом на завтрак и по три на ужин", — сказала мать Марты, отметив, что все это время девочка ела хлеб только одной марки.Родители юной британки решили обратиться к гипнотерапевту, чтобы помочь дочке преодолеть фобию. Уже после первого сеанса Марта смогла съесть корочку от пиццы, а впоследствии — овощи и фрукты. Спустя несколько недель девочка попробовала около 50 новых блюд и продуктов.

https://ria.ru/20200406/1569661063.html

https://ria.ru/20200716/1574414195.html

2

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире