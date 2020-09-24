https://ria.ru/20200924/chechnya-1577720747.html

Притворявшейся парализованной жительнице Чечни дали четыре года колонии

Суд в Чечне приговорил в четырем годам колонии общего режима жительницу Чечни, которая несколько лет, выдавая себя за инвалида, получала государственную и... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:01

2020-09-24T17:01

2020-09-24T23:14

чеченская республика (чечня)

грозный

происшествия

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Суд в <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечне</a> приговорил в четырем годам колонии общего режима жительницу Чечни, которая несколько лет, выдавая себя за инвалида, получала государственную и благотворительную помощь, сообщили РИА Новости в четверг в Старопромысловском районном суде <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>.В июле прошлого года полиция Чечни возбудила уголовное дело против жительницы Грозного Лизан Исаковой, которая с 2015 года выдавала себя за инвалида первой группы, по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"). МВД по Чечне сообщало, что Исакова вместе с сыном, "симулируя тяжелое заболевание и представив ложные сведения о состоянии здоровья, обратились в соответствующие государственные органы о признании их инвалидами". При этом, не являясь инвалидами, "злоумышленники, представив поддельные документы о тяжелом неизлечимом заболевании, незаконно получили денежное пособие в размере более 600 тысяч рублей и за счет государственных средств сделали ремонт квартиры в Старопромысловском районе Грозного"."Суд приговорил Лизан Исакову и ее сына к четырем годам колонии общего режима", — отметил собеседник.История получила широкий резонанс после того, как местный телеканал "<a href="https://grozny.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Грозный</a>" показал снятые скрытой камерой кадры, на которых женщина, выдававшая себя за незрячую и парализованную, свободно передвигалась по квартире после ухода социального работника, занимаясь домашними делами. В сюжете телеканала отмечалось, что камеры были установлены в квартире по решению суда правоохранительными органами, которые заподозрили женщину в обмане.

https://ria.ru/20190926/1559158035.html

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грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), грозный, происшествия