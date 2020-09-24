https://ria.ru/20200924/bloger-1577685909.html

Россияне оценили профессию блогера

Чуть более трети (35%) россиян считают, что блогер - это профессия будущего, которая будет все больше востребована, также 64% полагают, что люди ведут блоги... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T00:16

2020-09-24T00:16

2020-09-24T00:16

россия

"общественные мнения"

вциом

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Чуть более трети (35%) россиян считают, что блогер - это профессия будущего, которая будет все больше востребована, также 64% полагают, что люди ведут блоги ради заработка, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> и Центра социального проектирования "Платформа".Согласно результатам исследования, читают чьи-то блоги меньше половины (46%) опрошенных.Отмечается, что 40% респондентов полагают, что блогеры - это те, кто ведет дневник в интернете, свою страничку или блог, каждый седьмой (14%) слышал только слово "блогер", но не знает его значения, 8% считают, что это журналисты, работающие в интернете, еще 6% думают, что это бездельники.По данным исследования, более половины (51%) граждан уверены, что деятельность блогеров - это модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным, 35% - что блогер - это профессия будущего, 14% затруднились ответить.По мнению большинства россиян (64%), люди ведут блоги ради заработка, 40% - ради привлечения к себе внимания, треть (32%) полагает, что это для того, чтобы поделиться мыслями или информацией с другими людьми.При этом 63% не согласны с тем, что блогеры честны, потому что заботятся о своей репутации. Утверждение, что блогеры независимы от контроля со стороны государства и корпорации, поддерживают 43% россиян, столько же выразили свое несогласие с этим.По результатам исследования, большинство граждан (76%) среди тех, кто читает или смотрит блоги, не покупали товар и не пользовались услугой по совету кого-то из них, 23% дали обратный ответ.Также три четвертых опрошенных (75%) в разной степени не хотели бы, чтобы их подрастающие дети или внуки стали блогерами, 14% хотели бы, остальные затруднились ответить. По 13% соответственно не хотели бы этого, потому что это несерьезно и это не профессия, еще 12% считают это тунеядством.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200915/milliony-1577289465.html

https://ria.ru/20200829/pivo-1576457941.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "общественные мнения", вциом, общество