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Путин попросил глав регионов лично заниматься борьбой с безработицей
Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей всех регионов страны лично заниматься борьбой с безработицей, отметив, что, по последним данным, ее уровень в РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:21
2020-09-24T15:21
владимир путин
калужская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил руководителей всех регионов страны лично заниматься борьбой с безработицей, отметив, что, по последним данным, ее уровень в России вырос до 6,4%."Вы затронули очень важный вопрос, связанный с рынком труда. Действительно, сейчас вот в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> ситуация более или менее стабильная, но в целом по стране вот... Воспользуюсь тем, что было сказано Владиславом Валерьевичем (Шапшой – ред.), воспользуюсь этим для того, чтобы обратить внимание коллег других тоже в регионах... У нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас – 6,4%, то есть рост на 1,7%", - сказал Путин, обращаясь к губернатору Калужской области.По его словам, это лучше, чем во многих других развитых экономиках, но все равно сигнал является тревожным, говорит о том, что проблеме нужно уделить максимум внимания, работать с бизнесом, с людьми, помогать предприятиям на местах, используя все инструменты поддержки, которые были предложены правительством, а также формулировать свои предложения."Я вас прошу внимательным образом лично заниматься этим вопросом. Всех руководителей субъектов федерации, а не только тех, с которыми мы сейчас проводим встречу после избрания", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20200908/bezrabotitsa-1576947527.html
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калужская область
РИА Новости
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владимир путин, калужская область, экономика

Путин попросил глав регионов лично заниматься борьбой с безработицей

15:21 24.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей всех регионов страны лично заниматься борьбой с безработицей, отметив, что, по последним данным, ее уровень в России вырос до 6,4%.
"Вы затронули очень важный вопрос, связанный с рынком труда. Действительно, сейчас вот в Калужской области ситуация более или менее стабильная, но в целом по стране вот... Воспользуюсь тем, что было сказано Владиславом Валерьевичем (Шапшой – ред.), воспользуюсь этим для того, чтобы обратить внимание коллег других тоже в регионах... У нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас – 6,4%, то есть рост на 1,7%", - сказал Путин, обращаясь к губернатору Калужской области.
По его словам, это лучше, чем во многих других развитых экономиках, но все равно сигнал является тревожным, говорит о том, что проблеме нужно уделить максимум внимания, работать с бизнесом, с людьми, помогать предприятиям на местах, используя все инструменты поддержки, которые были предложены правительством, а также формулировать свои предложения.
"Я вас прошу внимательным образом лично заниматься этим вопросом. Всех руководителей субъектов федерации, а не только тех, с которыми мы сейчас проводим встречу после избрания", - подчеркнул президент.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
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