https://ria.ru/20200924/beremennye-1577723858.html

В РПЦ предложили установить памятники беременным женщинам в каждом городе

В Московском патриархате поддержали инициативу общественных активистов по установке в Москве памятника беременной женщине, призвав распространить подобный опыт, РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:49

2020-09-24T17:49

2020-09-24T17:49

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В Московском патриархате поддержали инициативу общественных активистов по установке в Москве памятника беременной женщине, призвав распространить подобный опыт, учитывая непростую демографическую ситуацию, и на все города России.Ранее руководитель благотворительного проекта по помощи кризисным беременным женщинам "Спаси жизнь" Екатерина Маркова вместе с другими участниками этой программы обратилась к столичным властям с предложением установить в Москве памятник беременной женщине. Авторы инициативы отмечают, что уровень рождаемости в стране падает, и это происходит, в том числе, из-за деградации института семьи. В обращении говорится о том, что установка памятника поможет формированию положительного имиджа беременности и родов."Такие памятники нужны в каждом городе. В стране сегодня дефицит социальной рекламы в поддержку института семьи", - заявила в четверг РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела РПЦ по благотворительности, директор кризисного центра "Дом для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.По ее словам, сейчас в социальных сетях активно распространяется негатив в отношении материнства и семейных ценностей, и, "как итог, многие отказываются от создания семьи и рождения детей"."В такой ситуации рождаемость будет только снижаться. Меры социальной поддержки семей и меры по сохранению в обществе позитивного отношения к деторождению должны идти бок о бок. Это позволит эффективно решать демографические проблемы", - отметила представитель синодального отдела.Как следует из данных Росстата, рождаемость в России за семь месяцев 2020 года снизилась на 5,7% в годовом выражении. В январе-июле текущего года в России родилось более 811,6 тысячи младенцев против 860,4 тысячи годом ранее. Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-июле 2020 года составила почти 316,4 тысячи человек (годом ранее - почти 209,7 тысячи человек).

https://ria.ru/20200116/1563506432.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/rozhdaemost-1577398963.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь