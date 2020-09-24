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Патрушев призвал повысить требования к квалификации сотрудников автошкол
Требования к квалификации инструкторов в автошколах нужно усилить, заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:24
2020-09-24T09:24
авто
николай патрушев
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Требования к квалификации инструкторов в автошколах нужно усилить, заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>."Особое внимание надо уделить усилению квалификационных требований к преподавателям и инструкторам в автошколах", - сказал он на совещании по вопросам безопасности в регионах Дальневосточного федерального округа.Патрушев коснулся и других вопросов, касающихся дорожного движения. Так, он обратил внимание, что по-прежнему небезопасными остаются перевозки пассажиров частными водителями, не проходящими необходимого медицинского и технического контроля. А для профилактики аварийности "необходимо усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, продолжить развитие системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения".Секретарь Совбеза отметил, что "ежегодные экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий составляют около 2% валового внутреннего продукта", а "треть погибших в авариях на автомобильных дорогах - это люди наиболее активного трудоспособного возраста".Он назвал важным при реализации профильного нацпроекта привести дорожную сеть в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать опасные участки дорог и создавать безопасные условия для пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений."Не менее важно не допустить нецелевого использования выделяемых на эти цели бюджетных средств, усилить просветительскую и профилактическую работу по формированию законопослушного поведения на дорогах, уделяя особое внимание детям и начинающим водителям", - заключил Патрушев.
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авто, николай патрушев, общество

Патрушев призвал повысить требования к квалификации сотрудников автошкол

09:24 24.09.2020
307
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Требования к квалификации инструкторов в автошколах нужно усилить, заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Особое внимание надо уделить усилению квалификационных требований к преподавателям и инструкторам в автошколах", - сказал он на совещании по вопросам безопасности в регионах Дальневосточного федерального округа.
Патрушев коснулся и других вопросов, касающихся дорожного движения. Так, он обратил внимание, что по-прежнему небезопасными остаются перевозки пассажиров частными водителями, не проходящими необходимого медицинского и технического контроля. А для профилактики аварийности "необходимо усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, продолжить развитие системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения".
Секретарь Совбеза отметил, что "ежегодные экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий составляют около 2% валового внутреннего продукта", а "треть погибших в авариях на автомобильных дорогах - это люди наиболее активного трудоспособного возраста".
Он назвал важным при реализации профильного нацпроекта привести дорожную сеть в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать опасные участки дорог и создавать безопасные условия для пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений.
"Не менее важно не допустить нецелевого использования выделяемых на эти цели бюджетных средств, усилить просветительскую и профилактическую работу по формированию законопослушного поведения на дорогах, уделяя особое внимание детям и начинающим водителям", - заключил Патрушев.
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