https://ria.ru/20200924/avtomobil-1577711122.html

В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку

Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, которая сначала пряталась в печке, а потом... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:58

2020-09-24T14:58

2020-09-24T15:57

гочсипб

московский авиационный центр

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577715160_0:116:643:478_1400x0_80_0_0_e6a076915cd16eed462b682eaac74163.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Спасателям <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a>, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, которая сначала пряталась в печке, а потом переползла в подкрылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>.Инцидент произошел в районе бульвара Дмитрия Донского."Вызов поступил от хозяина автомобиля, который обнаружил в своей машине змею. По прибытии мы нашли её в печке, сразу поймать не удалось, змея заползла в подкрылок. Пришлось разбирать машину, чтобы её вытащить", - приводит пресс-служба слова спасателя Московского авиацентра Сергея Лисицына.Отмечается, что по внешнему виду, змея похожа на гадюку. Сейчас выясняют, откуда она взялась в городе и как оказалась в машине."В ближайшее время гадюка будет передана спасателями Московского авиационного центра в Департамент природопользования", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200921/utki-1577485441.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия