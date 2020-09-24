В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку
14:58 24.09.2020 (обновлено: 15:57 24.09.2020)
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© Фото : ГОЧСиПБСпасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
© Фото : ГОЧСиПБ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, которая сначала пряталась в печке, а потом переползла в подкрылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Инцидент произошел в районе бульвара Дмитрия Донского.
© Фото : ГОЧСиПБСпасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
© Фото : ГОЧСиПБ
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
"Вызов поступил от хозяина автомобиля, который обнаружил в своей машине змею. По прибытии мы нашли её в печке, сразу поймать не удалось, змея заползла в подкрылок. Пришлось разбирать машину, чтобы её вытащить", - приводит пресс-служба слова спасателя Московского авиацентра Сергея Лисицына.
© Фото : ГОЧСиПБСпасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
© Фото : ГОЧСиПБ
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
Отмечается, что по внешнему виду, змея похожа на гадюку. Сейчас выясняют, откуда она взялась в городе и как оказалась в машине.
"В ближайшее время гадюка будет передана спасателями Московского авиационного центра в Департамент природопользования", - добавляется в сообщении.
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