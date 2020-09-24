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В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, которая сначала пряталась в печке, а потом... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:58
2020-09-24T15:57
гочсипб
московский авиационный центр
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Спасателям <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a>, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, которая сначала пряталась в печке, а потом переползла в подкрылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>.Инцидент произошел в районе бульвара Дмитрия Донского."Вызов поступил от хозяина автомобиля, который обнаружил в своей машине змею. По прибытии мы нашли её в печке, сразу поймать не удалось, змея заползла в подкрылок. Пришлось разбирать машину, чтобы её вытащить", - приводит пресс-служба слова спасателя Московского авиацентра Сергея Лисицына.Отмечается, что по внешнему виду, змея похожа на гадюку. Сейчас выясняют, откуда она взялась в городе и как оказалась в машине."В ближайшее время гадюка будет передана спасателями Московского авиационного центра в Департамент природопользования", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200921/utki-1577485441.html
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РИА Новости
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гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия

В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку

14:58 24.09.2020 (обновлено: 15:57 24.09.2020)
1354
© Фото : ГОЧСиПБСпасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : ГОЧСиПБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, которая сначала пряталась в печке, а потом переползла в подкрылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Инцидент произошел в районе бульвара Дмитрия Донского.
© Фото : ГОЧСиПБСпасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : ГОЧСиПБ
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
"Вызов поступил от хозяина автомобиля, который обнаружил в своей машине змею. По прибытии мы нашли её в печке, сразу поймать не удалось, змея заползла в подкрылок. Пришлось разбирать машину, чтобы её вытащить", - приводит пресс-служба слова спасателя Московского авиацентра Сергея Лисицына.
© Фото : ГОЧСиПБСпасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : ГОЧСиПБ
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
Отмечается, что по внешнему виду, змея похожа на гадюку. Сейчас выясняют, откуда она взялась в городе и как оказалась в машине.
"В ближайшее время гадюка будет передана спасателями Московского авиационного центра в Департамент природопользования", - добавляется в сообщении.
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ГОЧСиПБМосковский авиационный центрМоскваПроисшествия
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