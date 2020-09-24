https://ria.ru/20200924/ator-1577689116.html

В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала постановление Роспотребнадзора о том, что прилетевшие из-за рубежа... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:44

2020-09-24T08:44

2020-09-24T11:01

туризм

туризм

новости - туризм

коронавирус covid-19

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Lomidze/" target="_blank" data-auto="true">Майя Ломидзе</a> прокомментировала постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> о том, что прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.Она отметила, что российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил.Она предположила, что следить за соблюдением правил будут через портал "Госуслуги", где человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок."Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — добавила она.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)