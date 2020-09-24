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В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала постановление Роспотребнадзора о том, что прилетевшие из-за рубежа... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:44
2020-09-24T11:01
туризм
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Lomidze/" target="_blank" data-auto="true">Майя Ломидзе</a> прокомментировала постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> о том, что прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.Она отметила, что российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил.Она предположила, что следить за соблюдением правил будут через портал "Госуслуги", где человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок."Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — добавила она.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа

08:44 24.09.2020 (обновлено: 11:01 24.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала постановление Роспотребнадзора о том, что прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.
Она отметила, что российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил.

"Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября", — сказала Ломидзе в комментарии РБК.

Она предположила, что следить за соблюдением правил будут через портал "Госуслуги", где человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок.
"Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Майя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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