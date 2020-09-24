https://ria.ru/20200924/astronavt-1577701910.html

Американский астронавт соберет тысячи проб микробов внутри МКС

Эксперимент по сбору тысяч мазков с внутренних поверхностей Международной космической станции для определения живущих на ее борту микроорганизмов планирует... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:56

2020-09-24T12:56

2020-09-24T12:56

кэтлин рубинс

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Эксперимент по сбору тысяч мазков с внутренних поверхностей Международной космической станции для определения живущих на ее борту микроорганизмов планирует провести во время своей полугодовой экспедиции американский астронавт <a href="https://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins" target="_blank">Кэтлин Рубинс</a>.Рубинс вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым отправится на МКС 14 октября.

https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577699530.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэтлин рубинс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука