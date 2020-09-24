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Американский астронавт соберет тысячи проб микробов внутри МКС
Эксперимент по сбору тысяч мазков с внутренних поверхностей Международной космической станции для определения живущих на ее борту микроорганизмов планирует... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:56
2020-09-24T12:56
кэтлин рубинс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Эксперимент по сбору тысяч мазков с внутренних поверхностей Международной космической станции для определения живущих на ее борту микроорганизмов планирует провести во время своей полугодовой экспедиции американский астронавт <a href="https://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins" target="_blank">Кэтлин Рубинс</a>.Рубинс вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым отправится на МКС 14 октября.
https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577699530.html
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кэтлин рубинс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Американский астронавт соберет тысячи проб микробов внутри МКС

12:56 24.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 48/49-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт НАСА Кэтлин Рубинс перед пуском ракеты-носителя
Член основного экипажа 48/49-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт НАСА Кэтлин Рубинс перед пуском ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Эксперимент по сбору тысяч мазков с внутренних поверхностей Международной космической станции для определения живущих на ее борту микроорганизмов планирует провести во время своей полугодовой экспедиции американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Рубинс вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым отправится на МКС 14 октября.

"Тоже меня очень интересуют микробы. И у нас есть план собрать тысячи образцов микробов внутри станции. Может мы используем наше оборудование, чтобы определить, какие микробы находятся на борту", - сказала она на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Вопросы для космонавтов подготовили читатели ria.ru.

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:22
Российский космонавт рассказал, что возьмет с собой на МКС
031002
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Кэтлин РубинсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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