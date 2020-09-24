https://ria.ru/20200924/astronavt-1577697935.html

Астронавт НАСА Рубинс проголосует на выборах президента США с борта МКС

Американский астронавт Кэтлин Рубинс, которая отправится на Международную космическую станцию в октябре, проголосует из космоса на выборах президента США,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:56

2020-09-24T11:56

2020-09-24T11:56

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

байконур (город)

сша

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>, которая отправится на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> в октябре, проголосует из космоса на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила она в четверг.Выборы президента США планируются на 3 ноября 2020 года."Да, у нас есть возможность. И я уже заполнила форму, чтобы сделать это. И я сделаю на борту (МКС)" - сказала Рубинс на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней до 9 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20180318/1516610394.html

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байконур (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город), сша