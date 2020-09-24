https://ria.ru/20200924/arzamas-1577709347.html

В Арзамасе и Дзержинске открыли цифровые городские диспетчерские пункты

Открытие цифровых городских диспетчерских пунктов состоялось в Арзамасе и Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:29

2020-09-24T14:29

2020-09-24T14:29

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

арзамас

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Открытие цифровых городских диспетчерских пунктов состоялось в <a href="https://ria.ru/location_Arzamas" target="_blank">Арзамасе</a> и <a href="https://ria.ru/location_Dzerzhinsk" target="_blank">Дзержинске</a>, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Арзамасский городской диспетчерский пункт будет обслуживать девять районов области с населением более 290 тысяч жителей, а также несколько крупных заводов региона. Дзержинский городской диспетчерский пункт будет обслуживать жителей Дзержинска и Володарского районов с население более 430 тысяч человек, а также нижегородский аэропорт и большие предприятия.Глава регион назвал символичным тот факт, что открытие цифровых диспетчерских проходит в дни, когда <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородская область</a> принимает конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Внедрение интеллектуальных систем в эту отрасль экономики является одной из важнейших составляющих цифровой трансформации в целом. Это реальный пример позитивных перемен, которые происходят благодаря цифровизации", - подчеркнул Никитин.Он отметил, что особое значение открытие таких пунктов имеет для развития промышленности. "На территориях, которые они будут обслуживать, сформирован огромный промышленный потенциал. Действующие предприятия получат качественные услуги, а инвесторы - уверенность в том, что здесь они могут рассчитывать на высококлассную инфраструктуру для своих проектов. В этом году в Дзержинске создана ОЭЗ "Кулибин", и качество электроснабжения является одним из весомых преимуществ", - добавил губернатор Нижегородской области.В свою очередь генеральный директор "Россетей" <a href="https://ria.ru/person_Pavel_Livinskijj" target="_blank">Павел Ливинский</a> подчеркнул, что "внедрение новых технологий в такую чувствительную сферу как управление электросетевым комплексом позволяет повысить скорость реагирования на нештатные ситуации, уменьшить число аварий и нарастить надежность работы энергообъектов". С внедрением цифровых технологий значительно улучшаются и клиентские сервисы.

https://ria.ru/20200921/avtolavki-1577559276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дзержинск (нижегородская область), арзамас, нижегородская область, экономика