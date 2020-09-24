https://ria.ru/20200924/arktika-1577702175.html
В Росгидромете рассказали о таянии льдов в Арктике
Около двух третей толщины потеряли арктические морские льды за последние 60 лет, и теперь 70% ледяной шапки - это сезонный или однолетний лед, говорится в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:00
2020-09-24T13:00
2020-09-24T13:00
риа наука
россия
земля - риа наука
арктика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Около двух третей толщины потеряли арктические морские льды за последние 60 лет, и теперь 70% ледяной шапки - это сезонный или однолетний лед, говорится в опубликованном в четверг докладе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Продолжается сокращение морского ледяного покрова в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> — особенно быстрое в сезонном минимуме: по данным спутниковых наблюдений (с 1979 по 2019 годы) сокращение площади льда в сентябре составило 12,9% за десятилетие. С 1958 года арктический морской ледяной покров потерял в среднем около двух третей своей толщины, и теперь 70% морской ледяной шапки состоит из сезонного льда или льда, который образуется и тает в течение одного года", - говорится в докладе.По данным Национального центра данных по снегу и льду (National Snow and Ice Data Centre), 15 сентября 2020 была зафиксирована минимальная площадь морского льда в Арктике за 2020 год, она составила 3,74 миллиона квадратных километров. Годовой минимум арктического морского льда в 2020 году стал вторым рекордно низким за всю историю наблюдений.
https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля - риа наука, арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)