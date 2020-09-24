https://ria.ru/20200924/arktika-1577687480.html
"Здорово шагает Россия": японцев восхитил атомный ледокол "Арктика"
Японские пользователи соцсетей прокомментировали статью о российском атомном ледоколе "Арктика", опубликованную на сайте телерадиокомпании NHK. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T04:55
2020-09-24T04:55
2020-09-24T11:36
арктика
алексей лихачев
арктика (ледокол)
владимир путин
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японские</a> пользователи соцсетей прокомментировали статью о российском атомном ледоколе "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol/" target="_blank">Арктика</a>", опубликованную на сайте телерадиокомпании <a href="https://www.nhk.or.jp/" target="_blank">NHK</a>.В публикации говорится, что Россия в условиях глобального потепления и усиленного таяния полярных льдов задалась целью резко активизировать разработку полезных ископаемых и использование Северного морского пути для транспортного сообщения между <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азией</a>. По мнению автора, Россия, строя подобные корабли, делает заявку на доминирование при освоении <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>.Пользователи твиттера из Японии, комментируя публикацию, восхитились "Арктикой", сравнив корабль с гигантом. "Здорово шагает Россия! <…> Вы только посмотрите на фото этого гиганта!" — написал пользователь pabeljapan."Такие огромные задачи Россия поставила перед собой!" — отметил simo_yan."Какого гиганта создала Россия!" — добавил tachiyama."Согласна с тем, что строительством этого атомного ледокола Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики", — написала oo33maiko.Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал".Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. В июне гендиректор госкорпорации "Росатом" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Likhachev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Лихачев</a> в ходе рабочей встречи с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Планируется, что этот ледокол в сентябре, крайний срок — в октябре нынешнего года будет сдан в эксплуатацию "Росатому".<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200924/248178158.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>>></strong>
https://ria.ru/20200629/1573604635.html
Cherry Nck
Ерундой должны заниматься местные власти.К ним и взывайте.Может Путину приехать и ваш двор подмести и покрасить подъезд?
125
Андрей Красный
Жидкий асфальт бы их ещё больше удивил🤪»Большие цели» не дают возможности отвлекаться на разную ерунду...
54
13
арктика
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577611790_310:0:3041:2048_1400x0_80_0_0_1a72e78e0134472611c52b1f8ed3c5e6.jpg
Атомный ледокол "Арктика" отправился на ледовые испытания в Мурманск
Атомный ледокол "Арктика" отправился на ледовые испытания в Мурманск
2020-09-24T04:55
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PT1M26S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, алексей лихачев, арктика (ледокол), владимир путин, япония, в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Японские
пользователи соцсетей прокомментировали статью о российском атомном ледоколе "Арктика
", опубликованную на сайте телерадиокомпании NHK
.
В публикации говорится, что Россия в условиях глобального потепления и усиленного таяния полярных льдов задалась целью резко активизировать разработку полезных ископаемых и использование Северного морского пути для транспортного сообщения между Европой
и Азией
. По мнению автора, Россия, строя подобные корабли, делает заявку на доминирование при освоении Арктики
.
Пользователи твиттера из Японии, комментируя публикацию, восхитились "Арктикой", сравнив корабль с гигантом.
"Здорово шагает Россия! <…> Вы только посмотрите на фото этого гиганта!" — написал пользователь pabeljapan.
"Такие огромные задачи Россия поставила перед собой!" — отметил simo_yan.
"Какого гиганта создала Россия!" — добавил tachiyama.
"Согласна с тем, что строительством этого атомного ледокола Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики", — написала oo33maiko.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал".
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
В июне гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным
сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Планируется, что этот ледокол в сентябре, крайний срок — в октябре нынешнего года будет сдан в эксплуатацию "Росатому".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>