https://ria.ru/20200924/arktika-1577687480.html

"Здорово шагает Россия": японцев восхитил атомный ледокол "Арктика"

Японские пользователи соцсетей прокомментировали статью о российском атомном ледоколе "Арктика", опубликованную на сайте телерадиокомпании NHK. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T04:55

2020-09-24T04:55

2020-09-24T11:36

арктика

алексей лихачев

арктика (ледокол)

владимир путин

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японские</a> пользователи соцсетей прокомментировали статью о российском атомном ледоколе "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol/" target="_blank">Арктика</a>", опубликованную на сайте телерадиокомпании <a href="https://www.nhk.or.jp/" target="_blank">NHK</a>.В публикации говорится, что Россия в условиях глобального потепления и усиленного таяния полярных льдов задалась целью резко активизировать разработку полезных ископаемых и использование Северного морского пути для транспортного сообщения между <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азией</a>. По мнению автора, Россия, строя подобные корабли, делает заявку на доминирование при освоении <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>.Пользователи твиттера из Японии, комментируя публикацию, восхитились "Арктикой", сравнив корабль с гигантом. "Здорово шагает Россия! <…> Вы только посмотрите на фото этого гиганта!" — написал пользователь pabeljapan."Такие огромные задачи Россия поставила перед собой!" — отметил simo_yan."Какого гиганта создала Россия!" — добавил tachiyama."Согласна с тем, что строительством этого атомного ледокола Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики", — написала oo33maiko.Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал".Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. В июне гендиректор госкорпорации "Росатом" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Likhachev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Лихачев</a> в ходе рабочей встречи с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Планируется, что этот ледокол в сентябре, крайний срок — в октябре нынешнего года будет сдан в эксплуатацию "Росатому".<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200924/248178158.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>>></strong>

https://ria.ru/20200629/1573604635.html

Cherry Nck Ерундой должны заниматься местные власти.К ним и взывайте.Может Путину приехать и ваш двор подмести и покрасить подъезд? 125

Андрей Красный Жидкий асфальт бы их ещё больше удивил🤪»Большие цели» не дают возможности отвлекаться на разную ерунду... 54

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арктика

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Атомный ледокол "Арктика" отправился на ледовые испытания в Мурманск Атомный ледокол "Арктика" отправился на ледовые испытания в Мурманск 2020-09-24T04:55 true PT1M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, алексей лихачев, арктика (ледокол), владимир путин, япония, в мире