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https://ria.ru/20200924/arkheologiya-1577697182.html
Директор Института археологии рассказал о находках в Кремле
Фундаменты здания Приказов – органов центрального управления Русского государства XVI-XVII веков, найденные в ходе археологических раскопок в Большом... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:42
2020-09-24T11:58
культура
российское историческое общество
николай макаров
российская академия наук
сергей нарышкин
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Фундаменты здания Приказов – органов центрального управления Русского государства XVI-XVII веков, найденные в ходе археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере, построены по уникальным для тех времен технологиям, которые говорят о мощи Московской Руси, рассказал директор Института археологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, вице-президент РАН <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Makarov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Макаров</a>.Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, – открытие остатков здания Приказов. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>.В июле 2020 года Институт археологии возобновил раскопки. Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев.В четверг с ходом работ ознакомились директор Службы внешней разведки России, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_istoricheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Российского исторического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> и министр науки и высшего образования РФ <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>. Об уже полученных результатах им рассказал директор Института археологии, вице-президент РАН академик Николай Макаров.По словам Макарова, найденные фундаменты здания Приказов – это "постройка, совершенно необычная для XVII века". "Ширина фундаментов больше 2 метров, глубина заложения – 2 метра. Они сделаны из тесаного камня. Так вообще на Руси не строили в XVII веке – фундаменты были из валунов", - отметил ученый."Так что строители постарались. Это очень фундаментальная постройка, новые для XVII века строительные технологии, которые символизировали государственную мощь Московской Руси", - подчеркнул Макаров.Строительство здания Приказов финансировалось очень интересно, рассказал директор Института археологии. По словам Макарова, было базовое финансирование из центральной казны, но каждое ведомство, расположившееся затем в здании, тоже вносило свою долю.Нарышкин поинтересовался, как археологи предварительно изучают место работ. "Есть специальные радары, есть геофизика. Мы это активно используем", - ответил Макаров. Но для полного представления о том или ином объекте активно используются архивные материалы, добавил он.
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российское историческое общество, николай макаров, российская академия наук, сергей нарышкин, общество

Директор Института археологии рассказал о находках в Кремле

11:42 24.09.2020 (обновлено: 11:58 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фундаменты здания Приказов – органов центрального управления Русского государства XVI-XVII веков, найденные в ходе археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере, построены по уникальным для тех времен технологиям, которые говорят о мощи Московской Руси, рассказал директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, – открытие остатков здания Приказов. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России Владимиру Путину.
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В июле 2020 года Институт археологии возобновил раскопки. Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев.
В четверг с ходом работ ознакомились директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об уже полученных результатах им рассказал директор Института археологии, вице-президент РАН академик Николай Макаров.
По словам Макарова, найденные фундаменты здания Приказов – это "постройка, совершенно необычная для XVII века". "Ширина фундаментов больше 2 метров, глубина заложения – 2 метра. Они сделаны из тесаного камня. Так вообще на Руси не строили в XVII веке – фундаменты были из валунов", - отметил ученый.
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"Так что строители постарались. Это очень фундаментальная постройка, новые для XVII века строительные технологии, которые символизировали государственную мощь Московской Руси", - подчеркнул Макаров.
Строительство здания Приказов финансировалось очень интересно, рассказал директор Института археологии. По словам Макарова, было базовое финансирование из центральной казны, но каждое ведомство, расположившееся затем в здании, тоже вносило свою долю.
Нарышкин поинтересовался, как археологи предварительно изучают место работ. "Есть специальные радары, есть геофизика. Мы это активно используем", - ответил Макаров. Но для полного представления о том или ином объекте активно используются архивные материалы, добавил он.
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КультураРоссийское историческое обществоНиколай МакаровРоссийская академия наукСергей НарышкинОбщество
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