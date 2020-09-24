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Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:31
2020-09-24T09:31
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей солдату-срочнику <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамилю Шамсутдинову</a>, обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Равиль Тугушев."Срок ареста продлили до 26 октября", - сказал собеседник агентства, уточнив, что до этого срок содержания под стражей его подзащитного продлевался до 25 сентября.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a> назначено на 29 сентября. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
https://ria.ru/20200522/1571834925.html
забайкальский край
чита
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

09:31 24.09.2020
534
© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Project Baza
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Равиль Тугушев.
"Срок ареста продлили до 26 октября", - сказал собеседник агентства, уточнив, что до этого срок содержания под стражей его подзащитного продлевался до 25 сентября.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в Чите назначено на 29 сентября. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
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1001016
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Рамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаПроисшествия
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