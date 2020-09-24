https://ria.ru/20200924/arest-1577690325.html

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:31

2020-09-24T09:31

2020-09-24T09:31

рамиль шамсутдинов

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей солдату-срочнику <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамилю Шамсутдинову</a>, обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Равиль Тугушев."Срок ареста продлили до 26 октября", - сказал собеседник агентства, уточнив, что до этого срок содержания под стражей его подзащитного продлевался до 25 сентября.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a> назначено на 29 сентября. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20200522/1571834925.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия