https://ria.ru/20200924/antitela-1577716794.html

Ученые обнаружили высокоэффективные антитела к COVID-19

Ученым из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и берлинской клиники "Шарите" удалось обнаружить высокоэффективные антитела к коронавирусу нового... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:16

2020-09-24T16:16

2020-09-24T19:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Ученым из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и берлинской клиники "Шарите" удалось обнаружить высокоэффективные антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> нового типа, которые могут быть использованы для создания пассивной вакцины, следует из пресс-релиз на сайте "Шарите".Отмечается, что изначально ученые отделили из почти 600 различных антител несколько наиболее эффективных образцов. Затем специалисты воспроизвели эти антитела искусственным способом при помощи использования клеточных культур. Согласно выводам ученых, обнаруженные "нейтрализующие антитела" блокируют проникновение патогена в клетки и его последующую репродукцию.Испытания, проведенные на хомяках, доказали высокую эффективность отобранных антител. Так, при вводе антител после заражения животные проявляли легкие симптомы заболевания. В случае применения антител до инфицирования хомяки не заражались."Используя эти антитела, мы начали разрабатывать (способ. — Прим. ред.) пассивной иммунизации против SARS-CoV-2", — отметил один из представителей клиники доктор Харальд Прюсс, чьи слова приводятся в пресс-релизе.Как правило, пассивная вакцинация обеспечивает менее устойчивый иммунитет, нежели активная. При этом в первом случае иммунитет к заболеванию проявляется почти незамедлительно."Лучше всего было бы, если бы были доступны обе опции и была возможность обеспечить гибкий ответ в зависимости от ситуации", — подчеркнул Прюсс.Он сообщил, что в настоящий момент клиника стремится посредством сотрудничества с крупной биотехнологической компанией обеспечить воспроизводство антител в крупных масштабах. Следующим этапом станут клинические испытания. Однако, как подчеркнул Прюсс, это произойдет не раньше конца текущего года.Исследователи также обнаружили, что некоторые антитела к коронавирусу связываются с образцами тканей различных органов, что может привести к нежелательным побочным эффектам, отмечается в пресс-релизе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html

https://ria.ru/20200917/antitela-1577386414.html

Виктор Глотов После "отравления Навального" когда пишут об исследованиях в клинике Шарите возникает какое-то двойное ощущение - желание порадоваться за открытие учёных и стойкое недоверие к любым их "открытиям". 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, общество