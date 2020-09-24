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https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html
Ученые рассказали об опасности фруктозы для мозга
Исследование американских ученых доказывает, что одна из причин болезни Альцгеймера — повышенный уровень фруктозы в головном мозге. Работа опубликована в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:29
2020-09-24T13:29
риа наука
болезнь альцгеймера
старение
биология
здоровье
сша
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Исследование американских ученых доказывает, что одна из причин болезни Альцгеймера — повышенный уровень фруктозы в головном мозге. Работа <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2020.560865/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.Ученые из Медицинского центра Аншутц Колорадского университета вместе с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> выдвинули гипотезу, предполагающую, что причиной болезни Альцгеймера может быть чрезмерная активация фруктозы, производимой в головном мозге.Исследователи связали развитие болезни, распространенной в развитых странах, с так называемым западным стилем питания, который приводит к чрезмерному метаболизму фруктозы. Это также объясняет, почему у людей с диабетом и ожирением болезнь Альцгеймера развивается чаще. "Мы предполагаем, что болезнь Альцгеймера — это современное заболевание, вызванное изменениями в диетическом образе жизни, при котором фруктоза нарушает церебральный метаболизм и функцию нейронов", — приводятся в пресс-релизе медицинского центра Аншутц слова ведущего автора исследования, доктора медицины, профессора Ричарда Джонсона (Richard Johnson).Авторы статьи — неврологи, нейрофизиологи и эксперты по метаболизму сахара — собрали данные из многочисленных исследований, подтверждающие связь высокого уровня фруктозы в мозге с этой болезнью.По мнению ученых, главный источник фруктозы в головном мозге — эндогенный церебральный синтез. Когда он ориентирован на метаболизм фруктозы, выработка митохондриальной энергии замедляется, и ее не хватает для поддержания функциональности и жизнеспособности нейронов.По другому сценарию, прогрессирующая потеря митохондриальной энергии — это следствие постоянного окислительного стресса, связанного с гипометаболизм глюкозы. Конечный итог один — нехватка энергии нейронам, их дисфункция и смерть.При этом амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки, традиционно считающиеся центральными факторами, вызывающими болезнь Альцгеймера, рассматриваются авторами как следствие — часть воспалительной реакции."Предоставляя убедительные доказательства взаимосвязи между фруктозой в мозге и болезнью Альцгеймера, мы хотим вдохновить исследователей на продолжение изучения этой темы", — говорит Джонсон.Ученые надеются, что результаты исследования помогут создать новые методы профилактики и лечения, направленные на подавление внутримозгового метаболизма фруктозы. Своей ближайшей задачей авторы видят поиск ингибиторов ферментов, которые участвуют в производстве фруктозы в мозге.
https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html
https://ria.ru/20200824/1576093964.html
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болезнь альцгеймера, старение, биология, здоровье, сша

Ученые рассказали об опасности фруктозы для мозга

13:29 24.09.2020
3330
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Исследование американских ученых доказывает, что одна из причин болезни Альцгеймера — повышенный уровень фруктозы в головном мозге. Работа опубликована в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.
Ученые из Медицинского центра Аншутц Колорадского университета вместе с коллегами из Японии и Мексики выдвинули гипотезу, предполагающую, что причиной болезни Альцгеймера может быть чрезмерная активация фруктозы, производимой в головном мозге.
Исследователи связали развитие болезни, распространенной в развитых странах, с так называемым западным стилем питания, который приводит к чрезмерному метаболизму фруктозы. Это также объясняет, почему у людей с диабетом и ожирением болезнь Альцгеймера развивается чаще.
"Мы предполагаем, что болезнь Альцгеймера — это современное заболевание, вызванное изменениями в диетическом образе жизни, при котором фруктоза нарушает церебральный метаболизм и функцию нейронов", — приводятся в пресс-релизе медицинского центра Аншутц слова ведущего автора исследования, доктора медицины, профессора Ричарда Джонсона (Richard Johnson).
Авторы статьи — неврологи, нейрофизиологи и эксперты по метаболизму сахара — собрали данные из многочисленных исследований, подтверждающие связь высокого уровня фруктозы в мозге с этой болезнью.
Руководитель исследования Донна Вилкок в своей лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 11:51РИА Наука
Ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера
По мнению ученых, главный источник фруктозы в головном мозге — эндогенный церебральный синтез. Когда он ориентирован на метаболизм фруктозы, выработка митохондриальной энергии замедляется, и ее не хватает для поддержания функциональности и жизнеспособности нейронов.
По другому сценарию, прогрессирующая потеря митохондриальной энергии — это следствие постоянного окислительного стресса, связанного с гипометаболизм глюкозы. Конечный итог один — нехватка энергии нейронам, их дисфункция и смерть.
При этом амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки, традиционно считающиеся центральными факторами, вызывающими болезнь Альцгеймера, рассматриваются авторами как следствие — часть воспалительной реакции.
"Предоставляя убедительные доказательства взаимосвязи между фруктозой в мозге и болезнью Альцгеймера, мы хотим вдохновить исследователей на продолжение изучения этой темы", — говорит Джонсон.
Ученые надеются, что результаты исследования помогут создать новые методы профилактики и лечения, направленные на подавление внутримозгового метаболизма фруктозы.
Своей ближайшей задачей авторы видят поиск ингибиторов ферментов, которые участвуют в производстве фруктозы в мозге.
Редактирование памяти - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 03:00РИА Наука
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
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РИА Наукаболезнь АльцгеймерастарениебиологияЗдоровьеСША
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