https://ria.ru/20200924/advokat-1577729423.html

СМИ: адвокат Марии Колесниковой перестала выходить на связь

Днем в четверг перестала выходить на связь Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:25

2020-09-24T19:25

2020-09-24T19:25

протесты в белоруссии

мария колесникова

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Днем в четверг перестала выходить на связь Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, передает портал <a href="http://tut.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">tut.by</a> со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевича."В 13.50 (совпадает с мск) Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - рассказал Мацкевич.По информации портала, супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577551316.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577309455.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, минск, белоруссия, в мире