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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200923/zvanie-1577667596.html
Путин присвоил атомщику Георгию Рыкованову звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:52
2020-09-23T17:38
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности РФ."Хотел бы лично поздравить с присвоением звания Героя Труда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> вашего коллегу, выдающегося ученого-физика Георгия Николаевича Рыкованова. Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете. Доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза", - сказал Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли.Президент отметил, что Рыкованов успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике."Уважаемый Георгий Николаевич, позвольте вручить вам эту высокую награду за ваши особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны", - сказал Путин.Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>".При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.Рыкованов стал вторым в истории сотрудником российской атомной отрасли, удостоенным звания Герой Труда. Первым в 2013 году был токарь другого предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома "Приборостроительный завод" (Трехгорный, Челябинская область) Константин Чуманов.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, общество

Путин присвоил атомщику Георгию Рыкованову звание Героя Труда

16:52 23.09.2020 (обновлено: 17:38 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Георгий Рыкованов
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Георгий Рыкованов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности РФ.
"Хотел бы лично поздравить с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации вашего коллегу, выдающегося ученого-физика Георгия Николаевича Рыкованова. Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете. Доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза", - сказал Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
Президент отметил, что Рыкованов успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике.
"Уважаемый Георгий Николаевич, позвольте вручить вам эту высокую награду за ваши особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны", - сказал Путин.
Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом".
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При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.
Рыкованов стал вторым в истории сотрудником российской атомной отрасли, удостоенным звания Герой Труда. Первым в 2013 году был токарь другого предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома "Приборостроительный завод" (Трехгорный, Челябинская область) Константин Чуманов.
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Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВладимир ПутинОбщество
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