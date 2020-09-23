https://ria.ru/20200923/zvanie-1577667596.html

Путин присвоил атомщику Георгию Рыкованову звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:52

2020-09-23T16:52

2020-09-23T17:38

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577671787_0:311:3077:2041_1400x0_80_0_0_1ca6ceffb905925bc489c935b6c4f02b.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности РФ."Хотел бы лично поздравить с присвоением звания Героя Труда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> вашего коллегу, выдающегося ученого-физика Георгия Николаевича Рыкованова. Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете. Доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза", - сказал Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли.Президент отметил, что Рыкованов успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике."Уважаемый Георгий Николаевич, позвольте вручить вам эту высокую награду за ваши особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны", - сказал Путин.Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>".При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.Рыкованов стал вторым в истории сотрудником российской атомной отрасли, удостоенным звания Герой Труда. Первым в 2013 году был токарь другого предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома "Приборостроительный завод" (Трехгорный, Челябинская область) Константин Чуманов.

https://ria.ru/20200701/1573717235.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, общество