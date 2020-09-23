https://ria.ru/20200923/zub-1577661745.html

Стюардесса во время полета удалила зуб Сергею Жигунову

Российский актер Сергей Жигунов поделился с подписчиками в Instagram необычной историей — во время авиаперелета стюардесса удалила ему зуб. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:14

2020-09-23T15:14

2020-09-23T15:14

шоу-бизнес

сергей жигунов

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Российский актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHigunov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жигунов</a> поделился с подписчиками в Instagram необычной историей — во время авиаперелета стюардесса удалила ему зуб. По словам звезды, бортпроводница качественно провела процедуру. "Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский", — написал Жигунов в своем микроблоге. Подписчики похвалили стюардессу и пожелали актеру скорейшего выздоровления. "Ох, здоровья Вам Сергей Викторович!!! Такие солнечные денечки, не надо болеть. Выздоравливайте!", — прокомментировала mirosya.shevtsova."Какие у нас подкованные стюардессы! Зуб не забудьте под подушку положить", — пошутила _gorshkova_life."Это и есть высший пилотаж!!!" — добавила natalia7_82.

https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577591001.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, сергей жигунов