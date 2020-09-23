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https://ria.ru/20200923/zub-1577661745.html
Стюардесса во время полета удалила зуб Сергею Жигунову
Российский актер Сергей Жигунов поделился с подписчиками в Instagram необычной историей — во время авиаперелета стюардесса удалила ему зуб. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:14
2020-09-23T15:14
шоу-бизнес
сергей жигунов
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Российский актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHigunov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жигунов</a> поделился с подписчиками в Instagram необычной историей — во время авиаперелета стюардесса удалила ему зуб. По словам звезды, бортпроводница качественно провела процедуру. "Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский", — написал Жигунов в своем микроблоге. Подписчики похвалили стюардессу и пожелали актеру скорейшего выздоровления. "Ох, здоровья Вам Сергей Викторович!!! Такие солнечные денечки, не надо болеть. Выздоравливайте!", — прокомментировала mirosya.shevtsova."Какие у нас подкованные стюардессы! Зуб не забудьте под подушку положить", — пошутила _gorshkova_life."Это и есть высший пилотаж!!!" — добавила natalia7_82.
https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577591001.html
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60
шоу-бизнес, сергей жигунов

Стюардесса во время полета удалила зуб Сергею Жигунову

15:14 23.09.2020
1611
© Depositphotos / Syda_ProductionsКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский актер Сергей Жигунов поделился с подписчиками в Instagram необычной историей — во время авиаперелета стюардесса удалила ему зуб.
По словам звезды, бортпроводница качественно провела процедуру.
"Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский", — написал Жигунов в своем микроблоге.
Подписчики похвалили стюардессу и пожелали актеру скорейшего выздоровления.
"Ох, здоровья Вам Сергей Викторович!!! Такие солнечные денечки, не надо болеть. Выздоравливайте!", — прокомментировала mirosya.shevtsova.
"Какие у нас подкованные стюардессы! Зуб не забудьте под подушку положить", — пошутила _gorshkova_life.
"Это и есть высший пилотаж!!!" — добавила natalia7_82.
Девушка во время сна в самолете - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 00:10Туризм
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Шоу-бизнесСергей Жигунов
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