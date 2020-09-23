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Совфед одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в ПФР
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий нормы первой части Налогового кодекса в части возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:16
2020-09-23T11:16
законодательство
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> на заседании в среду одобрил закон, уточняющий нормы первой части Налогового кодекса в части возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. Суд признал несоответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.Суд обратил внимание, что при этом не учитывается структура тарифа страховых взносов (его солидарная и индивидуальная части), а также то, наступил ли у конкретного лица страховой случай с установлением обеспечения по обязательному пенсионному страхованию и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на его индивидуальном счете взносах к уменьшению такого обеспечения.Закон уточняет, что сумма излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации Пенсионного фонда РФ данная сумма учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о ее возврате назначена страховая пенсия.Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pfr-dengi-1576845431.html
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законодательство, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, общество

Совфед одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в ПФР

11:16 23.09.2020
2168
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий нормы первой части Налогового кодекса в части возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. Суд признал несоответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.
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Суд обратил внимание, что при этом не учитывается структура тарифа страховых взносов (его солидарная и индивидуальная части), а также то, наступил ли у конкретного лица страховой случай с установлением обеспечения по обязательному пенсионному страхованию и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на его индивидуальном счете взносах к уменьшению такого обеспечения.
Закон уточняет, что сумма излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации Пенсионного фонда РФ данная сумма учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о ее возврате назначена страховая пенсия.
Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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