https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html
Архангельские депутаты приняли закон о региональных ООПТ
Депутаты Архангельского областного Собрания во втором чтении приняли закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения, сообщает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:56
2020-09-23T15:56
2020-09-23T15:56
архангельская область
александр дятлов
архангельское областное собрание депутатов
архангельская область
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 23 сен — РИА Новости.</strong> Депутаты Архангельского областного Собрания во втором чтении приняли закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения, сообщает пресс-служба областного парламента.В документе определяются правила и основания изменения границ, преобразования и ликвидации ООПТ регионального значения, а также расширен перечень сведений, включаемых в материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание таких территорий.В частности, речь идет о перечнях объектов животного и растительного мира, описании природных объектов и комплексов в границах этих территорий, характеристике антропогенного воздействия. Как отметил отметил заместитель председателя облсобрания <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-dyatlov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дятлов</a>, законопроект разработан для совершенствования процесса создания, изменения границ, преобразования и ликвидации ООПТ. "В результате его реализации некоторые такие зоны будут ликвидированы, потому что они утратили свою ценность. Продолжать расходовать на них бюджетные средства региона нецелесообразно", – привели в пресс-службе слова Дятлова. Он добавил, что в ходе проведения анализа было установлено, что по ряду ООПТ отсутствуют обоснования для расширения границ охранной зоны. "Но это не означает, что эти территории останутся без надзора. ООПТ не являются единственным способом территориальной формы охраны окружающей среды. Концепция развития системы ООПТ гармонично сочетается с другими формами. Это защитные леса и особо защитные участки лесов, водоохранные зоны", — пояснил Дятлов.
https://ria.ru/20200817/1575682606.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дятлов, архангельское областное собрание депутатов, архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 23 сен — РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания во втором чтении приняли закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения, сообщает пресс-служба областного парламента.
В документе определяются правила и основания изменения границ, преобразования и ликвидации ООПТ регионального значения, а также расширен перечень сведений, включаемых в материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание таких территорий.
В частности, речь идет о перечнях объектов животного и растительного мира, описании природных объектов и комплексов в границах этих территорий, характеристике антропогенного воздействия.
Как отметил отметил заместитель председателя облсобрания Александр Дятлов
, законопроект разработан для совершенствования процесса создания, изменения границ, преобразования и ликвидации ООПТ.
"В результате его реализации некоторые такие зоны будут ликвидированы, потому что они утратили свою ценность. Продолжать расходовать на них бюджетные средства региона нецелесообразно", – привели в пресс-службе слова Дятлова.
Он добавил, что в ходе проведения анализа было установлено, что по ряду ООПТ отсутствуют обоснования для расширения границ охранной зоны.
"Но это не означает, что эти территории останутся без надзора. ООПТ не являются единственным способом территориальной формы охраны окружающей среды. Концепция развития системы ООПТ гармонично сочетается с другими формами. Это защитные леса и особо защитные участки лесов, водоохранные зоны", — пояснил Дятлов.