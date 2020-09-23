https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html

Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон на сессии Генассамблеи ООН заявил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения, а его знание... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:27

2020-09-23T20:27

2020-09-23T20:27

игорь додон

генеральная ассамблея оон

молдавия

оон

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> заявил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения, а его знание является преимуществом для граждан республики.Конституционный суд <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавии</a> 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения."Практически каждый гражданин Молдавии свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов, русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения, - и это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире", - заявил Додон на русском языке в своем выступлении, продемонстрированном на мероприятии.Также президент отметил, что руководство республики прилагает все усилия для того, чтобы сохранить взаимоуважение людей разных национальностей и вероисповедания."Динамичное развитие Молдовы при содействии и масштабной поддержке международных партнёров будет способствовать укреплению диалога между странами нашего региона и в целом в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Мы уверены, что постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный в действующей Конституции - это базовая основа нашей национальной, энергетической и информационной безопасности, залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания страны", - подчеркнул Додон.Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/rada-1577328156.html

https://ria.ru/20200909/yazyk-1577008757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, генеральная ассамблея оон, молдавия, оон, в мире