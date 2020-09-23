https://ria.ru/20200923/wheat-1577684799.html

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:56

2020-09-23T22:56

2020-09-23T23:41

россия

евросоюз

алжир (республика)

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>.Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a>. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил <a href="http://ria.ru/location_Algeria/" target="_blank" data-auto="true">Алжир</a>. Авторы статьи считают это "прорывом"."Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.Также в этом году зерно у России стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.В статье отмечается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, где растет урожайность.В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены."Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/economic/20200923/248177296.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСми >></a></strong>

https://ria.ru/20200810/1575570234.html

https://ria.ru/20200719/1574546874.html

Будущее Страны А никого не смущает что Россия производит пшеницы как РСФСР, но в отличии от РСФСР является экспортёром? Не потому ли это, что животноводство в упадке, а в магазинах вместо сыра пальмовое масло? 25

Будущее Страны Ты лжёшь. Я смотрел данные по валовому сбору зерна по годам в РСФСР и России на сайте Росстата. Для сравнения 1980 год - 97 млн тонн. 1990 - 116 млн тонн. 2000 - 65 млн тонн. 2010 -- 61 млн тонн. 2012 - 70 млн тонн. На этом данные Росстата заканчиваются. Но в интернетах например можно найти что в 2019 было - 120 млн тонн. Неплохо конечно, но вполне себе сравнимо с показателями РСФСР. 19

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россия

алжир (республика)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, алжир (республика), сша, экономика