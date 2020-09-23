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https://ria.ru/20200923/wheat-1577684799.html
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:56
2020-09-23T23:41
россия
евросоюз
алжир (республика)
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>.Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a>. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил <a href="http://ria.ru/location_Algeria/" target="_blank" data-auto="true">Алжир</a>. Авторы статьи считают это "прорывом"."Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.Также в этом году зерно у России стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.В статье отмечается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, где растет урожайность.В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены."Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/economic/20200923/248177296.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСми &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200810/1575570234.html
https://ria.ru/20200719/1574546874.html
А никого не смущает что Россия производит пшеницы как РСФСР, но в отличии от РСФСР является экспортёром? Не потому ли это, что животноводство в упадке, а в магазинах вместо сыра пальмовое масло?
25
Ты лжёшь. Я смотрел данные по валовому сбору зерна по годам в РСФСР и России на сайте Росстата. Для сравнения 1980 год - 97 млн тонн. 1990 - 116 млн тонн. 2000 - 65 млн тонн. 2010 -- 61 млн тонн. 2012 - 70 млн тонн. На этом данные Росстата заканчиваются. Но в интернетах например можно найти что в 2019 было - 120 млн тонн. Неплохо конечно, но вполне себе сравнимо с показателями РСФСР.
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россия
алжир (республика)
сша
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россия, евросоюз, алжир (республика), сша, экономика

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

22:56 23.09.2020 (обновлено: 23:41 23.09.2020)
3103
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.
Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир. Авторы статьи считают это "прорывом".
"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.
На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.
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Также в этом году зерно у России стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в Турцию, Бразилию, Вьетнам, Танзанию. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.
В статье отмечается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.
Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где растет урожайность.
В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены.
"Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.
По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСми >>
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Обсудить12
РоссияЕвросоюзАлжир (республика)СШАЭкономика
Популярные комментарии
А никого не смущает что Россия производит пшеницы как РСФСР, но в отличии от РСФСР является экспортёром? Не потому ли это, что животноводство в упадке, а в магазинах вместо сыра пальмовое масло?
23 сентября, 23:26
Будущее СтраныБудущее Страны
1000528
Ты лжёшь. Я смотрел данные по валовому сбору зерна по годам в РСФСР и России на сайте Росстата. Для сравнения 1980 год - 97 млн тонн. 1990 - 116 млн тонн. 2000 - 65 млн тонн. 2010 -- 61 млн тонн. 2012 - 70 млн тонн. На этом данные Росстата заканчиваются. Но в интернетах например можно найти что в 2019 было - 120 млн тонн. Неплохо конечно, но вполне себе сравнимо с показателями РСФСР.
24 сентября, 00:37
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