https://ria.ru/20200923/whatsapp-1577643731.html

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция Expiring Media, позволяющая отправлять временные медиасообщения, сообщает WeBetaInfo. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:02

2020-09-23T12:02

2020-09-23T12:56

whatsapp inc.

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968142_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_9d6dddf5f107683aa9b74350b20c4df1.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появилась новая функция Expiring Media, позволяющая отправлять временные медиасообщения, сообщает <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WeBetaInfo</a>.Нововведение даст пользователям возможность отправлять картинки, видео или анимации, которые моментально исчезнут у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата. Предполагается, что такая функция пригодится, когда отправитель хочет поделиться личными медиафайлами.Исчезающие сообщения будут графически отличаться от обычных, чтобы пользователи не могли их перепутать.Функция уже доступна в бета-версии приложения для Android-смартфонов и позже должна появиться в основном обновлении.

https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии