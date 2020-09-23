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https://ria.ru/20200923/whatsapp-1577643731.html
В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция Expiring Media, позволяющая отправлять временные медиасообщения, сообщает WeBetaInfo. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:02
2020-09-23T12:56
whatsapp inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появилась новая функция Expiring Media, позволяющая отправлять временные медиасообщения, сообщает <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WeBetaInfo</a>.Нововведение даст пользователям возможность отправлять картинки, видео или анимации, которые моментально исчезнут у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата. Предполагается, что такая функция пригодится, когда отправитель хочет поделиться личными медиафайлами.Исчезающие сообщения будут графически отличаться от обычных, чтобы пользователи не могли их перепутать.Функция уже доступна в бета-версии приложения для Android-смартфонов и позже должна появиться в основном обновлении.
https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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whatsapp inc., технологии

В WhatsApp появилась новая функция

12:02 23.09.2020 (обновлено: 12:56 23.09.2020)
15354
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В WhatsApp появилась новая функция Expiring Media, позволяющая отправлять временные медиасообщения, сообщает WeBetaInfo.
Нововведение даст пользователям возможность отправлять картинки, видео или анимации, которые моментально исчезнут у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата. Предполагается, что такая функция пригодится, когда отправитель хочет поделиться личными медиафайлами.
Исчезающие сообщения будут графически отличаться от обычных, чтобы пользователи не могли их перепутать.
Функция уже доступна в бета-версии приложения для Android-смартфонов и позже должна появиться в основном обновлении.
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 01:52
В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
1201453510
Обсудить5
WhatsApp Inc.Технологии
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