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https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html
Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов
Болгария после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:23
2020-09-23T19:23
россия
леонид слуцкий
мид болгарии
госдума рф
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Bulgaria" target="_blank">Болгария</a> после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.Он отметил, что демарш Софии по высылке дипломатов не останется без симметричного ответа со стороны России."Остаётся сожалеть, что подобным образом российско-болгарским отношениям наносится существенный урон", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20200923/vysylka-1577674843.html
Чему удивляться? Они давно враждебны и недоговороспособны, как прибалты, поляки, украинцы. Хор подпевал!
33
Да ума палата, может после этого кусочек "пирога" перепадёт с барского стола. А если по сути высылке наших дипломатов, мне честно не понятно вообще за чем или кем там можно вести шпионаж, ведь там нет ничего от слова НИЧЕГО за чем можно вести шпионаж, ни каких технологий передовых нет, лишь бы подали на пропитание добрые дяди из-за океана.
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россия
болгария
РИА Новости
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россия, леонид слуцкий, мид болгарии, госдума рф, болгария, в мире

Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов

19:23 23.09.2020
7621
© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Юрьев Александр
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Болгария после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.

"Болгария, объявив о высылке двух дипломатов РФ, пополнила список государств, раздувающих на ровном месте шпионские скандалы против России. При этом соответствующие заявления болгарской прокуратуры и МИД написаны как под копирку... Я не исключаю, что все это является частью стратегии по дальнейшей демонизации России на Европейском континенте", - цитирует Слуцкого его пресс-служба.

Он отметил, что демарш Софии по высылке дипломатов не останется без симметричного ответа со стороны России.
"Остаётся сожалеть, что подобным образом российско-болгарским отношениям наносится существенный урон", - добавил Слуцкий.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 18:41
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
1381102712
Обсудить3
РоссияЛеонид СлуцкийМИД БолгарииГосдума РФБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Чему удивляться? Они давно враждебны и недоговороспособны, как прибалты, поляки, украинцы. Хор подпевал!
23 сентября, 19:33
lmls macdel
3200001
Да ума палата, может после этого кусочек "пирога" перепадёт с барского стола. А если по сути высылке наших дипломатов, мне честно не понятно вообще за чем или кем там можно вести шпионаж, ведь там нет ничего от слова НИЧЕГО за чем можно вести шпионаж, ни каких технологий передовых нет, лишь бы подали на пропитание добрые дяди из-за океана.
23 сентября, 19:42
Igor SlivaIgor Sliva
2420000
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