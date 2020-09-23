https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html

Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов

Болгария после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:23

2020-09-23T19:23

2020-09-23T19:23

россия

леонид слуцкий

мид болгарии

госдума рф

болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Bulgaria" target="_blank">Болгария</a> после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.Он отметил, что демарш Софии по высылке дипломатов не останется без симметричного ответа со стороны России."Остаётся сожалеть, что подобным образом российско-болгарским отношениям наносится существенный урон", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20200923/vysylka-1577674843.html

ls macdel Чему удивляться? Они давно враждебны и недоговороспособны, как прибалты, поляки, украинцы. Хор подпевал! 33

Igor Sliva Да ума палата, может после этого кусочек "пирога" перепадёт с барского стола. А если по сути высылке наших дипломатов, мне честно не понятно вообще за чем или кем там можно вести шпионаж, ведь там нет ничего от слова НИЧЕГО за чем можно вести шпионаж, ни каких технологий передовых нет, лишь бы подали на пропитание добрые дяди из-за океана. 26

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россия

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, мид болгарии, госдума рф, болгария, в мире