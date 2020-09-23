https://ria.ru/20200923/vuzy-1577653724.html

Путин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах в 2021 году

Число бюджетных мест в российских вузах в следующем году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:39

2020-09-23T13:39

2020-09-23T14:19

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владимир путин

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Число бюджетных мест в российских вузах в следующем году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами.Президент в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства также должны быть предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200917/postuplenie-1577388416.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, владимир путин, образование - общество, общество