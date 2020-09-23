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Путин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах в 2021 году
Число бюджетных мест в российских вузах в следующем году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:39
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владимир путин
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Число бюджетных мест в российских вузах в следующем году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами.Президент в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства также должны быть предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал Путин.
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навигатор абитуриента, владимир путин, образование - общество, общество

Путин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах в 2021 году

13:39 23.09.2020 (обновлено: 14:19 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число бюджетных мест в российских вузах в следующем году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
Президент в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства также должны быть предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал Путин.
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