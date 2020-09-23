https://ria.ru/20200923/vuzy-1577648167.html

Минобрнауки рассказало о ситуации с коронавирусом в вузах

Массовых вспышек коронавируса в российских вузах нет, но это не снимает опасений, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:54

2020-09-23T12:54

2020-09-23T12:59

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

здоровье - общество

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1400x0_80_0_0_bd8146d61d9226715f0f860bc33e261b.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Массовых вспышек коронавируса в российских вузах нет, но это не снимает опасений, заявил министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>.В ходе интервью телеканалу "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" Фалькова спросили, есть ли опасения по поводу новых вспышек коронавирусной инфекции в университетах и общежитиях.Вопрос о закрытии российских вузов из-за коронавируса пока не стоит, добавил Валерий Фальков."Главное - не допустить таких массовых вспышек с тем, чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или нет. Пока у нас так вопрос не стоит, и очень мы надеемся, что соблюдение санитарных требований позволит нам все-таки учить студентов очно. Пусть и в новых условиях ", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия 24".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/postuplenie-1577388416.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, образование - общество, общество