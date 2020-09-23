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Минобрнауки рассказало о ситуации с коронавирусом в вузах
Массовых вспышек коронавируса в российских вузах нет, но это не снимает опасений, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:54
2020-09-23T12:59
навигатор абитуриента
валерий фальков
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образование - общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Массовых вспышек коронавируса в российских вузах нет, но это не снимает опасений, заявил министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>.В ходе интервью телеканалу "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" Фалькова спросили, есть ли опасения по поводу новых вспышек коронавирусной инфекции в университетах и общежитиях.Вопрос о закрытии российских вузов из-за коронавируса пока не стоит, добавил Валерий Фальков."Главное - не допустить таких массовых вспышек с тем, чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или нет. Пока у нас так вопрос не стоит, и очень мы надеемся, что соблюдение санитарных требований позволит нам все-таки учить студентов очно. Пусть и в новых условиях ", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия 24".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, образование - общество, общество

Минобрнауки рассказало о ситуации с коронавирусом в вузах

12:54 23.09.2020 (обновлено: 12:59 23.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовых вспышек коронавируса в российских вузах нет, но это не снимает опасений, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
В ходе интервью телеканалу "Россия 24" Фалькова спросили, есть ли опасения по поводу новых вспышек коронавирусной инфекции в университетах и общежитиях.

"Опасения, конечно, всегда есть, надо быть честными. Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день у нас массовых вспышек нет, но каждый день приносит особые новости, и каждый день мы с замиранием сердца смотрим, что происходит", - сказал Фальков.

Вопрос о закрытии российских вузов из-за коронавируса пока не стоит, добавил Валерий Фальков.
"Главное - не допустить таких массовых вспышек с тем, чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или нет. Пока у нас так вопрос не стоит, и очень мы надеемся, что соблюдение санитарных требований позволит нам все-таки учить студентов очно. Пусть и в новых условиях ", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Здоровье - ОбществоОбразование - ОбществоОбщество
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