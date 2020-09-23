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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/voz-1577676416.html
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с Россией по вакцине от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена расширять сотрудничество с РФ на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая продвижение... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:54
2020-09-23T18:54
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
генеральная ассамблея оон
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) намерена расширять сотрудничество с РФ на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая продвижение русского языка и продвижение работы над российской вакциной Sputnik V от коронавируса, заявил глава ВОЗ в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a> в эфире канала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."В первую очередь я искренне хотел бы поблагодарить президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> за прекрасное выступление вчера на Генеральной Ассамблее ООН и такую сильную поддержку ВОЗ, для нас это очень важно. И, пожалуйста, скажите президенту: у вас также есть верный друг в европейском бюро ВОЗ в Копенгагене", - сказал Клюге, обращаясь к премьер-министру РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a>.Он добавил, что это его первый официальный визит в страну в качестве регионального директора. "И это знак моей твердой приверженности расширять сотрудничество с Российской Федерацией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая продвижение русского языка, расширение огромной работы ВОЗовского офиса по неинфекционным заболеваниям в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, благодаря вашей поддержке... и обязательно продвижение огромной работы над вакциной Sputnik V от COVID-19 ", - отметил глава ВОЗ в Европе на встрече с вице-премьером.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил сотрудникам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Предложение прозвучало в ходе выступления Путина на 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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ВОЗ хочет расширить сотрудничество с Россией по вакцине от COVID-19

18:54 23.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена расширять сотрудничество с РФ на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая продвижение русского языка и продвижение работы над российской вакциной Sputnik V от коронавируса, заявил глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге в эфире канала "Россия 24".
"В первую очередь я искренне хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации за прекрасное выступление вчера на Генеральной Ассамблее ООН и такую сильную поддержку ВОЗ, для нас это очень важно. И, пожалуйста, скажите президенту: у вас также есть верный друг в европейском бюро ВОЗ в Копенгагене", - сказал Клюге, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Он добавил, что это его первый официальный визит в страну в качестве регионального директора. "И это знак моей твердой приверженности расширять сотрудничество с Российской Федерацией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая продвижение русского языка, расширение огромной работы ВОЗовского офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве, благодаря вашей поддержке... и обязательно продвижение огромной работы над вакциной Sputnik V от COVID-19 ", - отметил глава ВОЗ в Европе на встрече с вице-премьером.
Ранее президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Предложение прозвучало в ходе выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
581020010
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Ханс КлюгеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГенеральная Ассамблея ООНВОЗМоскваЕвропаОбщество
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