https://ria.ru/20200923/vkontakte-1577665803.html

ВКонтакте представила подписку VK Combo

ВКонтакте представила подписку VK Combo. Она стоит 149 рублей в месяц и включает в себя музыкальную подписку, а также скидки в сервисах соцсети и партнеров. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:22

2020-09-23T16:22

2020-09-23T16:22

вконтакте

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> ВКонтакте представила подписку VK Combo. Она стоит 149 рублей в месяц и включает в себя музыкальную подписку, а также скидки в сервисах соцсети и партнеров. Пользователи, которые не были подписаны ни на Музыку ВКонтакте, ни на Combo, получат первые три месяца новой подписки бесплатно. Те, у кого уже была хотя бы одна из подписок, смогут перейти на VK Combo до конца года. В VK Combo входят:Список всех спецпредложений доступен в <a href="http://vk.com/combo" target="_blank">мини-приложении</a>. Там же можно оформить подписку.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/vkontakte-1577224134.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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