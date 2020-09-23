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ВКонтакте представила подписку VK Combo
ВКонтакте представила подписку VK Combo. Она стоит 149 рублей в месяц и включает в себя музыкальную подписку, а также скидки в сервисах соцсети и партнеров. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:22
2020-09-23T16:22
вконтакте
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> ВКонтакте представила подписку VK Combo. Она стоит 149 рублей в месяц и включает в себя музыкальную подписку, а также скидки в сервисах соцсети и партнеров. Пользователи, которые не были подписаны ни на Музыку ВКонтакте, ни на Combo, получат первые три месяца новой подписки бесплатно. Те, у кого уже была хотя бы одна из подписок, смогут перейти на VK Combo до конца года. В VK Combo входят:Список всех спецпредложений доступен в <a href="http://vk.com/combo" target="_blank">мини-приложении</a>. Там же можно оформить подписку.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/vkontakte-1577224134.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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353
60
вконтакте

ВКонтакте представила подписку VK Combo

16:22 23.09.2020
1141
© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ВКонтакте представила подписку VK Combo. Она стоит 149 рублей в месяц и включает в себя музыкальную подписку, а также скидки в сервисах соцсети и партнеров.
Пользователи, которые не были подписаны ни на Музыку ВКонтакте, ни на Combo, получат первые три месяца новой подписки бесплатно. Те, у кого уже была хотя бы одна из подписок, смогут перейти на VK Combo до конца года.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:55
Теперь еще удобнее. Пользователям "ВКонтакте" доступна новая опция
В VK Combo входят:
Музыка ВКонтакте без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн в приложении BOOM;
скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе "Еда ВКонтакте" и приложении Delivery Club;
скидка 10% в сервисе "Такси ВКонтакте" и приложении "Ситимобил";
двойной чизбургер в ресторанах "Макдоналдс" за 99 рублей каждый день;
скидка 10 % на продукты в "Перекрёстке";
аренда машины в YouDrive со скидкой и кешбэком;
дополнительные 16 гигабайт в Облаке Mail.ru;
умная колонка "Капсула" со скидкой 7%.
Список всех спецпредложений доступен в мини-приложении. Там же можно оформить подписку.
100000
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ВКонтакте
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