https://ria.ru/20200923/vizit-1577647390.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности визита Путина в Минск

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Минск, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:45

2020-09-23T12:45

2020-09-23T12:45

россия

дмитрий песков

владимир путин

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не планирует посещать <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577647316.html

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россия

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, в мире