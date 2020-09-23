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https://ria.ru/20200923/vizit-1577647390.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности визита Путина в Минск
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Минск, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:45
2020-09-23T12:45
россия
дмитрий песков
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не планирует посещать <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577647316.html
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россия
минск
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россия, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, в мире

В Кремле ответили на вопрос о возможности визита Путина в Минск

12:45 23.09.2020
831
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Минск, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:44
Песков заявил, что не знал об инаугурации Лукашенко
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