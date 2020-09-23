https://ria.ru/20200923/vektor-1577665579.html

Роспотребнадзор раскрыл детали испытаний вакцины от "Вектора"

В пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор" примут участие 5 тысяч добровольцев, из них 2 тысячи получат плацебо, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:18

2020-09-23T16:18

2020-09-23T16:20

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор" примут участие 5 тысяч добровольцев, из них 2 тысячи получат плацебо, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Предполагается участие пяти тысяч добровольцев, из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо", - говорится в сообщении.Начать пострегистрационные исследования вакцины планируется после ее регистрации, ориентировочно в конце октября, уточнили в пресс-службе. Центр "Вектор" уже инициировал процедуру регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", отметили в пресс-службеСейчас третий этап исследования находится в стадии планирования, добавили в ведомстве."Если первый и второй этапы клинического исследования были призваны установить безопасность и иммуногенность вакцины, то третий этап в первую очередь предназначен для получения расширенных данных об эффективности и безопасности вакцинного препарата, применяемого среди значительного числа добровольцев", - пояснили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577654832.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество