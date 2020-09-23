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https://ria.ru/20200923/vektor-1577665579.html
Роспотребнадзор раскрыл детали испытаний вакцины от "Вектора"
В пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор" примут участие 5 тысяч добровольцев, из них 2 тысячи получат плацебо, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:18
2020-09-23T16:20
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор" примут участие 5 тысяч добровольцев, из них 2 тысячи получат плацебо, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Предполагается участие пяти тысяч добровольцев, из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо", - говорится в сообщении.Начать пострегистрационные исследования вакцины планируется после ее регистрации, ориентировочно в конце октября, уточнили в пресс-службе. Центр "Вектор" уже инициировал процедуру регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", отметили в пресс-службеСейчас третий этап исследования находится в стадии планирования, добавили в ведомстве."Если первый и второй этапы клинического исследования были призваны установить безопасность и иммуногенность вакцины, то третий этап в первую очередь предназначен для получения расширенных данных об эффективности и безопасности вакцинного препарата, применяемого среди значительного числа добровольцев", - пояснили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577654832.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор раскрыл детали испытаний вакцины от "Вектора"

16:18 23.09.2020 (обновлено: 16:20 23.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор" примут участие 5 тысяч добровольцев, из них 2 тысячи получат плацебо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Предполагается участие пяти тысяч добровольцев, из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо", - говорится в сообщении.
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Вчера, 13:52Распространение нового коронавируса
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Начать пострегистрационные исследования вакцины планируется после ее регистрации, ориентировочно в конце октября, уточнили в пресс-службе. Центр "Вектор" уже инициировал процедуру регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", отметили в пресс-службе
Сейчас третий этап исследования находится в стадии планирования, добавили в ведомстве.
"Если первый и второй этапы клинического исследования были призваны установить безопасность и иммуногенность вакцины, то третий этап в первую очередь предназначен для получения расширенных данных об эффективности и безопасности вакцинного препарата, применяемого среди значительного числа добровольцев", - пояснили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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911001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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