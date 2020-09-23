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Экс-депутат Рады Жвания написал явку с повинной о совершении преступлений
Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания написал явку с повинной в Государственное бюро расследований (ГБР) о совершении... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:45
2020-09-23T13:45
оппозиционная платформа - за жизнь
петр порошенко
верховная рада украины
виталий кличко
арсений яценюк
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Бывший депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> от фракции "Партия регионов" <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a> написал явку с повинной в Государственное бюро расследований (ГБР) о совершении им вместе с экс-президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петром Порошенко</a>, бывшим исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым и экс-премьером Арсением Яценюком ряда преступлений.Ранее Жвания заявил, что намерен передать письменные заявления о преступлениях бывшего руководства Украины, в том числе озвученных им ранее, в правоохранительные органы, и не только украинские. Жвания отметил, что у него есть официальные документы, подтверждающие его заявления."Я сейчас нахожусь возле посольства Украины в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, куда я сегодня подал официальное заявление о совершении мной преступлений в составе организованной преступной группы. Адресат заявления – Государственное бюро расследований", - сообщил Жвания в видеообращении, которое опубликовал в среду на своем канале в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw0mC5eBkPoIbr-KtY0LMBg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Youtube</a>.По словам экс-депутата, в заявлении он сообщил о совершении уголовных преступлений в составе группы лиц, которая с самого начала принимала участие в событиях "евромайдана" исключительно с целью захвата власти и личного обогащения. "В эту группу, кроме меня, входили Петр Порошенко, <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Яценюк</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Турчинов</a>, (глава партии "Свобода" - ред.) <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tjagnibok/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тягнибок</a>, (мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> и некоторые другие люди", - отметил Жвания.По его словам, ими были совершены преступления, касающиеся "создания преступной организации, участия в преступной организации и участия в преступлениях, совершаемых такой организацией" "действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "злоупотребление властью" УК Украины.Ранее Жвания сделал ряд заявлений в своем видеоблоге о совершении преступлений бывшим руководством Украины. В частности, по его словам, бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер Арсений Яценюк виновны в сдаче Крыма.Кроме того Жвания заявил, что Порошенко и Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев. Жвания также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что экс-президент Порошенко готовит государственный переворот на осень этого года. Позже он заявил, что Порошенко уже начал раскачивать ситуацию в стране и намерен выводить людей на акции протеста. Он выразил готовность дать показания по его заявлениям. Однако реакции от правоохранительных органов не было. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ринат Кузьмин подал иск в суд с требованием к офису генпрокурора возбудить уголовное дело по заявлению экс-депутата и суд его удовлетворил.
https://ria.ru/20200911/poroshenko-1577094483.html
https://ria.ru/20200821/poroshenko-1576106240.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, верховная рада украины, виталий кличко, арсений яценюк, украина, в мире

Экс-депутат Рады Жвания написал явку с повинной о совершении преступлений

13:45 23.09.2020
3839
© Фото : zhvaniya.comДавид Жвания
Давид Жвания - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : zhvaniya.com
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания написал явку с повинной в Государственное бюро расследований (ГБР) о совершении им вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым и экс-премьером Арсением Яценюком ряда преступлений.
Ранее Жвания заявил, что намерен передать письменные заявления о преступлениях бывшего руководства Украины, в том числе озвученных им ранее, в правоохранительные органы, и не только украинские. Жвания отметил, что у него есть официальные документы, подтверждающие его заявления.
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"Я сейчас нахожусь возле посольства Украины в Минске, куда я сегодня подал официальное заявление о совершении мной преступлений в составе организованной преступной группы. Адресат заявления – Государственное бюро расследований", - сообщил Жвания в видеообращении, которое опубликовал в среду на своем канале в Youtube.
По словам экс-депутата, в заявлении он сообщил о совершении уголовных преступлений в составе группы лиц, которая с самого начала принимала участие в событиях "евромайдана" исключительно с целью захвата власти и личного обогащения. "В эту группу, кроме меня, входили Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, (глава партии "Свобода" - ред.) Олег Тягнибок, (мэр Киева – ред.) Виталий Кличко и некоторые другие люди", - отметил Жвания.
По его словам, ими были совершены преступления, касающиеся "создания преступной организации, участия в преступной организации и участия в преступлениях, совершаемых такой организацией" "действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "злоупотребление властью" УК Украины.
"В 2014 году наша преступная организация реализовала намерение захвата государственной власти путем назначения исполняющего обязанности президента Украины в парламенте и досрочного прекращения полномочий парламента. Для реализации этого плана по поручению Порошенко и других соучастников преступной организации я - Давид Жвания - перед этим лично давил на премьера (Николая - ред.) Азарова с целью заставить его подать в отставку. А затем нами был реализован план по передаче власти Александру Турчинову в качестве и.о. президента и Арсению Яценюку в качестве премьера. При этом нами были совершены многочисленные нарушения конституции и законов Украины, что было прикрыто так называемой "революционной целесообразностью", - добавил Жвания.
Ранее Жвания сделал ряд заявлений в своем видеоблоге о совершении преступлений бывшим руководством Украины. В частности, по его словам, бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер Арсений Яценюк виновны в сдаче Крыма.
Кроме того Жвания заявил, что Порошенко и Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев. Жвания также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что экс-президент Порошенко готовит государственный переворот на осень этого года. Позже он заявил, что Порошенко уже начал раскачивать ситуацию в стране и намерен выводить людей на акции протеста. Он выразил готовность дать показания по его заявлениям. Однако реакции от правоохранительных органов не было. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ринат Кузьмин подал иск в суд с требованием к офису генпрокурора возбудить уголовное дело по заявлению экс-депутата и суд его удовлетворил.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:42
Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей
78184001
Обсудить2
Оппозиционная платформа - За жизньПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВиталий КличкоАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
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