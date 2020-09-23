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https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html
В России открыли революционный природный антибиотик
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с российскими коллегами нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T03:00
2020-09-23T10:54
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский государственный университет
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<strong>МОСКВА, 23 сент — РИА Новости. </strong>Ученые Тюменского государственного университета (<u><a href="https://na.ria.ru/20200625/1573475182.html">ТюмГУ</a></u>) совместно с российскими коллегами нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Текст исследования опубликован в журнале <u><a href="https://link.springer.com/article/10.1134/S0003683820030102">Applied Biochemistry and Microbiology</a></u>.Авторы утверждают, что найденное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.В статье отмечается, что одна из задач фармакологии состоит в поиске природных антибиотиков, способных бороться с микроорганизмами, обладающими множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к антибиотикам, доступным на рынке.Исследователи из ТюмГУ первыми в мире продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. По словам экспертов, вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет. Как объяснили авторы работы, главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи.Как отметили ученые, среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А, — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибковые инфекции.Эмерициллипсин А, считают специалисты ТюмГУ, перспективен и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. Терапия может осуществляться либо через инъекции, либо местно — путем прямой обработки пораженных тканей.Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора и Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными моделями к лабораторным испытаниям препарата.
https://ria.ru/20191114/1560848825.html
https://ria.ru/20200407/1569670116.html
теперь самое главное не подпускать к изобретению "партнеров".
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Где его нарвать то ?
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет

В России открыли революционный природный антибиотик

03:00 23.09.2020 (обновлено: 10:54 23.09.2020)
384416
© Depositphotos / alexrathsУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / alexraths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сент — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с российскими коллегами нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Текст исследования опубликован в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Авторы утверждают, что найденное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.
В статье отмечается, что одна из задач фармакологии состоит в поиске природных антибиотиков, способных бороться с микроорганизмами, обладающими множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к антибиотикам, доступным на рынке.
Исследователи из ТюмГУ первыми в мире продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. По словам экспертов, вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 14.11.2019
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Как объяснили авторы работы, главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи.

"Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

Как отметили ученые, среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А, — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибковые инфекции.
Эмерициллипсин А, считают специалисты ТюмГУ, перспективен и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. Терапия может осуществляться либо через инъекции, либо местно — путем прямой обработки пораженных тканей.
Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора и Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.
В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными моделями к лабораторным испытаниям препарата.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский государственный университет
Популярные комментарии
теперь самое главное не подпускать к изобретению "партнеров".
23 сентября, 04:52
Damir AlievDamir Aliev
31922112014
Где его нарвать то ?
23 сентября, 05:13
iga912iga912
1331263134
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