https://ria.ru/20200923/turisty-1577641669.html

Названы страны, в которые российские туристы хотят возвращаться чаще

Названы самые любимые у российских туристов страны, в которые они хотели бы возвращаться чаще, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:52

2020-09-23T11:52

2020-09-23T11:52

туризм

туризм

новости - туризм

италия

сша

таиланд

испания

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Названы самые любимые у российских туристов страны, в которые они хотели бы возвращаться чаще, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей. Самой любимой у них оказалась Италия — туда мечтают вновь отправиться 10,5 процента опрошенных. Туристы отметили богатейшее культурное наследие, интересные обычаи и приятных жителей этой страны. Треть респондентов сказали, что хотели бы остаться там навсегда.Таиланд отметили 7,3 процента. Его выбирают за прекрасные условия для жизни — 40 процентов опрошенных мечтают поселиться там. Многие отметили, что в этой стране они всегда прекрасно отдыхают и в целом очень комфортно себя чувствуют. США назвали 6,8 процента. Хотели бы туда переехать насовсем 50 процентов респондентов, 40 процентов — сказали, что это место с очень комфортными условиями жизни. В пятерку лидеров вошли также Испания и ОАЭ.При выборе ответа основной критерий для многих респондентов — подходит ли страна для постоянного проживания. Таким образом обосновали свое решение большинство опрошенных — 38,6 процента. Чуть меньше (35 процентов) рассказали, что им нравятся местные жители, культура и обычаи. Четверть (26,8 процента) сообщили, что чувствуют себя в названном государстве наиболее комфортно, а 20 процентов дополнительно отметили, что это их любимая страна. "Там прекрасный отдых", — сказали почти 19 процентов путешественников. А для 4,5 процентов оказалось важно, что в выбранной локации проживают их друзья или родственники, которых они всегда готовы навестить.

https://ria.ru/20200906/italiya-1576523553.html

https://ria.ru/20200923/petrus-1577389585.html

италия

сша

таиланд

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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