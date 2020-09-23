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Туризм
https://ria.ru/20200923/turisty-1577641669.html
Названы страны, в которые российские туристы хотят возвращаться чаще
Названы самые любимые у российских туристов страны, в которые они хотели бы возвращаться чаще, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:52
2020-09-23T11:52
туризм
туризм
новости - туризм
италия
сша
таиланд
испания
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Названы самые любимые у российских туристов страны, в которые они хотели бы возвращаться чаще, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей. Самой любимой у них оказалась Италия — туда мечтают вновь отправиться 10,5 процента опрошенных. Туристы отметили богатейшее культурное наследие, интересные обычаи и приятных жителей этой страны. Треть респондентов сказали, что хотели бы остаться там навсегда.Таиланд отметили 7,3 процента. Его выбирают за прекрасные условия для жизни — 40 процентов опрошенных мечтают поселиться там. Многие отметили, что в этой стране они всегда прекрасно отдыхают и в целом очень комфортно себя чувствуют. США назвали 6,8 процента. Хотели бы туда переехать насовсем 50 процентов респондентов, 40 процентов — сказали, что это место с очень комфортными условиями жизни. В пятерку лидеров вошли также Испания и ОАЭ.При выборе ответа основной критерий для многих респондентов — подходит ли страна для постоянного проживания. Таким образом обосновали свое решение большинство опрошенных — 38,6 процента. Чуть меньше (35 процентов) рассказали, что им нравятся местные жители, культура и обычаи. Четверть (26,8 процента) сообщили, что чувствуют себя в названном государстве наиболее комфортно, а 20 процентов дополнительно отметили, что это их любимая страна. "Там прекрасный отдых", — сказали почти 19 процентов путешественников. А для 4,5 процентов оказалось важно, что в выбранной локации проживают их друзья или родственники, которых они всегда готовы навестить.
https://ria.ru/20200906/italiya-1576523553.html
https://ria.ru/20200923/petrus-1577389585.html
италия
сша
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туризм, новости - туризм, италия, сша, таиланд, испания

Названы страны, в которые российские туристы хотят возвращаться чаще

11:52 23.09.2020
885
© AP Photo / Cecilia FabianoФонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Cecilia Fabiano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Названы самые любимые у российских туристов страны, в которые они хотели бы возвращаться чаще, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей. Самой любимой у них оказалась Италия — туда мечтают вновь отправиться 10,5 процента опрошенных. Туристы отметили богатейшее культурное наследие, интересные обычаи и приятных жителей этой страны. Треть респондентов сказали, что хотели бы остаться там навсегда.
Таиланд отметили 7,3 процента. Его выбирают за прекрасные условия для жизни — 40 процентов опрошенных мечтают поселиться там. Многие отметили, что в этой стране они всегда прекрасно отдыхают и в целом очень комфортно себя чувствуют.
США назвали 6,8 процента. Хотели бы туда переехать насовсем 50 процентов респондентов, 40 процентов — сказали, что это место с очень комфортными условиями жизни.
В пятерку лидеров вошли также Испания и ОАЭ.
При выборе ответа основной критерий для многих респондентов — подходит ли страна для постоянного проживания. Таким образом обосновали свое решение большинство опрошенных — 38,6 процента.
Фонтан Треви в Риме. 3 мая 2020 года - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00Туризм
Что увидел в Риме и Венеции российский кинокритик
Чуть меньше (35 процентов) рассказали, что им нравятся местные жители, культура и обычаи. Четверть (26,8 процента) сообщили, что чувствуют себя в названном государстве наиболее комфортно, а 20 процентов дополнительно отметили, что это их любимая страна. "Там прекрасный отдых", — сказали почти 19 процентов путешественников. А для 4,5 процентов оказалось важно, что в выбранной локации проживают их друзья или родственники, которых они всегда готовы навестить.
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