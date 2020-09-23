https://ria.ru/20200923/tula-1577680730.html
Выставка к 500-летию Тульского кремля открылась в Центральном парке Тулы
Выставка художников, которые запечатлели красоту и жизнь Тульского кремля, открылась к его 500-летию в Центральном парке Тулы в среду, сообщило объединение... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:31
2020-09-23T20:31
2020-09-23T20:31
500-летие тульского кремля
памятники
тула
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Выставка художников, которые запечатлели красоту и жизнь Тульского кремля, открылась к его 500-летию в Центральном парке Тулы в среду, сообщило объединение "Историко-краеведческий и художественный музей Тулы"."Невозможно представить выставку, посвященную 500-летию Тульского кремля, без картин двух старейших художников Тулы – Бориса Вагина и Михаила Батова. Год празднования 500-летия Тульского кремля совпал со столетними юбилеями обоих мастеров. Оба художника родились в 1920 году в Туле, прошли суровые дороги войны и возвратились в родной город, с которым художники были связаны до конца жизни", - говорится в сообщении.Отмечается, что Тульский кремль – участник разных исторических событий, и Михаил Батов и Борис Вагин запечатлели кремль и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время. "На картинах этих замечательных художников под вечным небом стоит древняя крепость, прекрасная в любую погоду, и хранит мирный покой города-героя и его жителей", - говорится в сообщении.Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. На территории кремля располагается музейно-выставочный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты экспозиции музеев истории и археологии Тульского кремля, а также военно-исторического музея.
https://ria.ru/20200915/tula-1577220200.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, памятники, тула
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Выставка художников, которые запечатлели красоту и жизнь Тульского кремля, открылась к его 500-летию в Центральном парке Тулы в среду, сообщило объединение "Историко-краеведческий и художественный музей Тулы".
"Невозможно представить выставку, посвященную 500-летию Тульского кремля, без картин двух старейших художников Тулы – Бориса Вагина и Михаила Батова. Год празднования 500-летия Тульского кремля совпал со столетними юбилеями обоих мастеров. Оба художника родились в 1920 году в Туле, прошли суровые дороги войны и возвратились в родной город, с которым художники были связаны до конца жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Тульский кремль – участник разных исторических событий, и Михаил Батов и Борис Вагин запечатлели кремль и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время. "На картинах этих замечательных художников под вечным небом стоит древняя крепость, прекрасная в любую погоду, и хранит мирный покой города-героя и его жителей", - говорится в сообщении.
Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. На территории кремля располагается музейно-выставочный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты экспозиции музеев истории и археологии Тульского кремля, а также военно-исторического музея.