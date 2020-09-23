https://ria.ru/20200923/trud-1577657715.html
Путин отметил героический труд медицинских работников в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами напомнил об особой значимости героического труда медицинских работников в период эпидемии коронавируса. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:20
2020-09-23T14:20
2020-09-23T14:20
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами напомнил об особой значимости героического труда медицинских работников в период эпидемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников, и конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли", - заявил Путин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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