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Трамп пообещал "победить коммунизм"
Трамп пообещал добиться "полной свободы" в Латинской Америке и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:18
2020-09-23T20:59
латинская америка
дональд трамп
куба
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трамп</a> пообещал добиться "полной свободы" в <a href="https://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika" target="_blank">Латинской Америке</a> и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на <a href="https://ria.ru/location_Cuba" target="_blank">Кубу</a> в 1961 году.По словам Трампа, его администрация "намерена победить коммунизм и социализм" и ведет эту борьбу в том числе на территории Соединенных Штатов. "Мы даем этому сильный отпор", — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>.
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латинская америка
куба
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60
латинская америка, дональд трамп, куба, сша, в мире

Трамп пообещал "победить коммунизм"

19:18 23.09.2020 (обновлено: 20:59 23.09.2020)
1668
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Трамп пообещал добиться "полной свободы" в Латинской Америке и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году.

"Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие станет полностью свободным, и это произойдет впервые в истории. <…> Это произойдет рано или поздно", — сказал Трамп. "Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно", — сохранил интригу президент США.

По словам Трампа, его администрация "намерена победить коммунизм и социализм" и ведет эту борьбу в том числе на территории Соединенных Штатов. "Мы даем этому сильный отпор", — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 08:00
Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне
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Латинская АмерикаДональд ТрампКубаСШАВ мире
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