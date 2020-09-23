https://ria.ru/20200923/tramp-1577677707.html

Трамп пообещал "победить коммунизм"

Трамп пообещал добиться "полной свободы" в Латинской Америке и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:18

2020-09-23T19:18

2020-09-23T20:59

латинская америка

дональд трамп

куба

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трамп</a> пообещал добиться "полной свободы" в <a href="https://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika" target="_blank">Латинской Америке</a> и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на <a href="https://ria.ru/location_Cuba" target="_blank">Кубу</a> в 1961 году.По словам Трампа, его администрация "намерена победить коммунизм и социализм" и ведет эту борьбу в том числе на территории Соединенных Штатов. "Мы даем этому сильный отпор", — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>.

https://ria.ru/20200921/tramp-1577515822.html

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латинская америка

куба

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латинская америка, дональд трамп, куба, сша, в мире