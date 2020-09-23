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https://ria.ru/20200923/tramp-1577662087.html
Трамп раскритиковал вдову Маккейна за поддержку Байдена
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди, решившую поддержать кандидатуру Джо Байдена на грядущих выборах... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:16
2020-09-23T15:16
дональд трамп
джо байден
джон маккейн (политик)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал вдову сенатора-республиканца <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Makkejjn/" target="_blank" data-auto="true">Джона Маккейна</a> Синди, решившую поддержать кандидатуру <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на грядущих выборах главы государства.Ранее сообщалось, что американская предпринимательница и вдова Маккейна Синди публично поддержала экс-вице-президента США Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства от Демократической партии. В частности, она заявила, что Байден - хороший и честный человек. Позднее Байден поблагодарил Синди Маккейн за слова поддержки."Я едва знаю Синди Маккейн... Джо Байден был подпевалой Джона Маккейна. Было принято так много ПЛОХИХ решений в связи с бесконечными войнами и по ситуации с делами ветеранов, все это из ужасного состояния я вывел на уровень ВЫСОКОГО ОДОБРЕНИЯ. Никогда не был фанатом Джона. Ну и пусть Синди забирает Сонного Джо!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1308728561382105089" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
https://ria.ru/20200921/bayden-1577577252.html
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дональд трамп, джо байден, джон маккейн (политик), сша, в мире

Трамп раскритиковал вдову Маккейна за поддержку Байдена

15:16 23.09.2020
846
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди, решившую поддержать кандидатуру Джо Байдена на грядущих выборах главы государства.
Ранее сообщалось, что американская предпринимательница и вдова Маккейна Синди публично поддержала экс-вице-президента США Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства от Демократической партии. В частности, она заявила, что Байден - хороший и честный человек. Позднее Байден поблагодарил Синди Маккейн за слова поддержки.
"Я едва знаю Синди Маккейн... Джо Байден был подпевалой Джона Маккейна. Было принято так много ПЛОХИХ решений в связи с бесконечными войнами и по ситуации с делами ветеранов, все это из ужасного состояния я вывел на уровень ВЫСОКОГО ОДОБРЕНИЯ. Никогда не был фанатом Джона. Ну и пусть Синди забирает Сонного Джо!" - написал Трамп в Twitter.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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