https://ria.ru/20200923/tramp-1577662087.html

Трамп раскритиковал вдову Маккейна за поддержку Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди, решившую поддержать кандидатуру Джо Байдена на грядущих выборах... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:16

2020-09-23T15:16

2020-09-23T15:16

дональд трамп

джо байден

джон маккейн (политик)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577339073_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0237dfd14eaafa4a4e2db6c4b0a7d8d3.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал вдову сенатора-республиканца <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Makkejjn/" target="_blank" data-auto="true">Джона Маккейна</a> Синди, решившую поддержать кандидатуру <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на грядущих выборах главы государства.Ранее сообщалось, что американская предпринимательница и вдова Маккейна Синди публично поддержала экс-вице-президента США Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства от Демократической партии. В частности, она заявила, что Байден - хороший и честный человек. Позднее Байден поблагодарил Синди Маккейн за слова поддержки."Я едва знаю Синди Маккейн... Джо Байден был подпевалой Джона Маккейна. Было принято так много ПЛОХИХ решений в связи с бесконечными войнами и по ситуации с делами ветеранов, все это из ужасного состояния я вывел на уровень ВЫСОКОГО ОДОБРЕНИЯ. Никогда не был фанатом Джона. Ну и пусть Синди забирает Сонного Джо!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1308728561382105089" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

https://ria.ru/20200921/bayden-1577577252.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джон маккейн (политик), сша, в мире