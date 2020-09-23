https://ria.ru/20200923/tramp-1577636186.html

МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН

Китай выразил протест в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:32

2020-09-23T09:32

2020-09-23T10:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

китай

оон

сша

в мире

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<strong>ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выразил протест в связи с заявлениями президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> на сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Американский лидер обвинил Пекин и <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> в дезинформации по ситуации с коронавирусом и призвал ООН привлечь КНР к ответственности."К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — прокомментировали в <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/">МИД</a></u> республики.Отношения Вашингтона и Пекина остаются напряженными: продолжается торговое противостояние, а также сохраняются разногласия по проблеме Гонконга и причинам пандемии.По последним данным, в мире выявили более 31 миллиона инфицированных новым коронавирусом, из них около 970 тысяч скончались. США находятся на первом месте по числу зараженных (6,9 миллиона пациентов), Китай — на 40-й строчке (90 тысяч).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200917/konflikt-1577412906.html

Степан Краснов Они только пинок понимают. 16

4

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, китай, оон, сша, в мире