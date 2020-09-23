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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/tramp-1577636186.html
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Китай выразил протест в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:32
2020-09-23T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
китай
оон
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выразил протест в связи с заявлениями президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> на сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Американский лидер обвинил Пекин и <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> в дезинформации по ситуации с коронавирусом и призвал ООН привлечь КНР к ответственности."К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — прокомментировали в <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/">МИД</a></u> республики.Отношения Вашингтона и Пекина остаются напряженными: продолжается торговое противостояние, а также сохраняются разногласия по проблеме Гонконга и причинам пандемии.По последним данным, в мире выявили более 31 миллиона инфицированных новым коронавирусом, из них около 970 тысяч скончались. США находятся на первом месте по числу зараженных (6,9 миллиона пациентов), Китай — на 40-й строчке (90 тысяч).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200917/konflikt-1577412906.html
Они только пинок понимают.
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китай
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, китай, оон, сша, в мире

МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН

09:32 23.09.2020 (обновлено: 10:07 23.09.2020)
5205
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости. Китай выразил протест в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Американский лидер обвинил Пекин и ВОЗ в дезинформации по ситуации с коронавирусом и призвал ООН привлечь КНР к ответственности.
"К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — прокомментировали в МИД республики.
Отношения Вашингтона и Пекина остаются напряженными: продолжается торговое противостояние, а также сохраняются разногласия по проблеме Гонконга и причинам пандемии.
По последним данным, в мире выявили более 31 миллиона инфицированных новым коронавирусом, из них около 970 тысяч скончались. США находятся на первом месте по числу зараженных (6,9 миллиона пациентов), Китай — на 40-й строчке (90 тысяч).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКитайООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Они только пинок понимают.
23 сентября, 09:44
Степан КрасновСтепан Краснов
1311001
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