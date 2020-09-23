https://ria.ru/20200923/tramp-1577636186.html
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Китай выразил протест в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:32
2020-09-23T09:32
2020-09-23T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
китай
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577612145_0:0:1219:687_1400x0_80_0_0_158bd6b021cfde85903571dab0dbe713.jpg
<strong>ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выразил протест в связи с заявлениями президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> на сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Американский лидер обвинил Пекин и <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> в дезинформации по ситуации с коронавирусом и призвал ООН привлечь КНР к ответственности."К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — прокомментировали в <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/">МИД</a></u> республики.Отношения Вашингтона и Пекина остаются напряженными: продолжается торговое противостояние, а также сохраняются разногласия по проблеме Гонконга и причинам пандемии.По последним данным, в мире выявили более 31 миллиона инфицированных новым коронавирусом, из них около 970 тысяч скончались. США находятся на первом месте по числу зараженных (6,9 миллиона пациентов), Китай — на 40-й строчке (90 тысяч).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200917/konflikt-1577412906.html
Степан Краснов
Они только пинок понимают.
16
4
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577612145_107:0:1047:705_1400x0_80_0_0_9ea7f5f9fae001174f6dd0ca10830f04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, китай, оон, сша, в мире