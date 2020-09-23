https://ria.ru/20200923/tramp-1577633139.html

Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности

Гражданка Канады, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу, которой суд предъявил обвинения в угрозах здоровью президента,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T05:14

2020-09-23T05:14

2020-09-23T07:27

дональд трамп

канада

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Гражданка <u><a href="http://ria.ru/location_Canada/">Канады</a></u>, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, которой суд предъявил обвинения в угрозах здоровью президента, заявила о своей невиновности, передает телеканал <a href="https://www.cbc.ca/" target="_blank">CBC</a>.Женщина предстала перед судом всего на несколько минут, судья внес ходатайство от ее имени о невиновности. Следующее заседание суда запланировано на понедельник.Предполагаемый отправитель посылки, 53-летняя гражданка Канады Паскаль Ферье, была арестована в воскресенье при попытке въезда в США. О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Во время задержания у нее нашли пистолет и нож.В документах суда отмечается, что женщине предъявлены обвинения в соответствии с пунктом 871 Кодекса США, о "преднамеренной отправке писем или других документов, которые содержат любые угрозы жизни или здоровью президента, его похищения или причинения другого тяжкого вреда главе государства".К посылке с ядом, которую женщина отправила Трампу, было приложено письмо, в котором она называла президента "уродливым тираном, клоуном" и требовала, чтобы он снял свою кандидатуру на предстоящих выборах, говорится в судебных документах. Кроме того, в записке Ферье написала, что "если это (яд) не сработает", она "найдет другой рецепт или, возможно, использует свой пистолет, если сможет приехать".Кроме того, суд в США подозревает Ферье в причастности к отправке писем с ядом американским чиновникам, работающим в пенитенциарных учреждениях в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a>, которые они получили в середине сентября и которые также были перехвачены ФБР.

https://ria.ru/20200919/posylka-1577495498.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200517/1571583093.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, канада, сша, в мире