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https://ria.ru/20200923/tramp-1577633139.html
Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности
Гражданка Канады, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу, которой суд предъявил обвинения в угрозах здоровью президента,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T05:14
2020-09-23T07:27
дональд трамп
канада
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Гражданка <u><a href="http://ria.ru/location_Canada/">Канады</a></u>, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, которой суд предъявил обвинения в угрозах здоровью президента, заявила о своей невиновности, передает телеканал <a href="https://www.cbc.ca/" target="_blank">CBC</a>.Женщина предстала перед судом всего на несколько минут, судья внес ходатайство от ее имени о невиновности. Следующее заседание суда запланировано на понедельник.Предполагаемый отправитель посылки, 53-летняя гражданка Канады Паскаль Ферье, была арестована в воскресенье при попытке въезда в США. О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Во время задержания у нее нашли пистолет и нож.В документах суда отмечается, что женщине предъявлены обвинения в соответствии с пунктом 871 Кодекса США, о "преднамеренной отправке писем или других документов, которые содержат любые угрозы жизни или здоровью президента, его похищения или причинения другого тяжкого вреда главе государства".К посылке с ядом, которую женщина отправила Трампу, было приложено письмо, в котором она называла президента "уродливым тираном, клоуном" и требовала, чтобы он снял свою кандидатуру на предстоящих выборах, говорится в судебных документах. Кроме того, в записке Ферье написала, что "если это (яд) не сработает", она "найдет другой рецепт или, возможно, использует свой пистолет, если сможет приехать".Кроме того, суд в США подозревает Ферье в причастности к отправке писем с ядом американским чиновникам, работающим в пенитенциарных учреждениях в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a>, которые они получили в середине сентября и которые также были перехвачены ФБР.
https://ria.ru/20200919/posylka-1577495498.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200517/1571583093.html
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дональд трамп, канада, сша, в мире

Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности

05:14 23.09.2020 (обновлено: 07:27 23.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Гражданка Канады, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу, которой суд предъявил обвинения в угрозах здоровью президента, заявила о своей невиновности, передает телеканал CBC.
Женщина предстала перед судом всего на несколько минут, судья внес ходатайство от ее имени о невиновности. Следующее заседание суда запланировано на понедельник.
Предполагаемый отправитель посылки, 53-летняя гражданка Канады Паскаль Ферье, была арестована в воскресенье при попытке въезда в США. О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение ФБР. Во время задержания у нее нашли пистолет и нож.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 22:57
ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
В документах суда отмечается, что женщине предъявлены обвинения в соответствии с пунктом 871 Кодекса США, о "преднамеренной отправке писем или других документов, которые содержат любые угрозы жизни или здоровью президента, его похищения или причинения другого тяжкого вреда главе государства".
К посылке с ядом, которую женщина отправила Трампу, было приложено письмо, в котором она называла президента "уродливым тираном, клоуном" и требовала, чтобы он снял свою кандидатуру на предстоящих выборах, говорится в судебных документах. Кроме того, в записке Ферье написала, что "если это (яд) не сработает", она "найдет другой рецепт или, возможно, использует свой пистолет, если сможет приехать".
Кроме того, суд в США подозревает Ферье в причастности к отправке писем с ядом американским чиновникам, работающим в пенитенциарных учреждениях в Техасе, которые они получили в середине сентября и которые также были перехвачены ФБР.
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